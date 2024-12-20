Sinoplu Öğretmen Ahşap Mutfak Malzemeleri Yapıyor

Sinop'ta Öğretmenlik Yapan Cihat Tayhan'ın Ahşap Merakı

Sinop'un Gerze ilçesinde, 43 yaşındaki Cihat Tayhan, boş zamanlarını ahşaptan mutfak malzemeleri yaparak geçiriyor. Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Tayhan, açtığı hobi atölyesinde kase, tabak, kepçe ve kevgir gibi çeşitli ahşap mutfak malzemeleri üretiyor.

Ağaçlarla Uğraşmanın Keyfi

Tayhan, ürettiği mutfak araç gereçlerinin çoğunu yakınlarına hediye10 yıl önce kendisine bir hobi atölyesi oluşturduğunu açıkladı. "Boş zamanlarımı atölyemde geçiriyorum. Ağaçları işleyerek çeşitli mutfak malzemeleri yapıyorum. Böylelikle boş zamanlarımı da değerlendirmiş oluyorum," dedi.

Doğal Ürünler Üretiyor

Tayhan, ahşap ürünlerin kimyasal hiçbir madde içermediğini vurgulayarak, "Ağaçlara yeniden hayat veriyoruz, yeni yaşam imkanı sunuyoruz. Ürünlere evde bal mumu ve zeytinyağı ile yaptığımız kremi sürüyoruz, tamamen doğaldır. Hobi amaçlı olduğu için amacımıza uygun kullanmak istiyoruz. Sunum tabağı, salata kasesi, çerezlik gibi ürünler üretiyoruz," açıklamasında bulundu.

Sinop'un Gerze ilçesinde öğretmenlik yapan 43 yaşındaki Cihat Tayhan, boş zamanlarını ahşaptan mutfak malzemeleri yaparak değerlendiriyor. Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Tayhan, açtığı hobi atölyesinde kase, tabak, kepçe, kevgir gibi ahşap mutfak malzemeleri üretiyor. Tayhan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sinop'un Gerze ilçesinde öğretmenlik yapan 43 yaşındaki Cihat Tayhan, boş zamanlarını ahşaptan mutfak malzemeleri yaparak değerlendiriyor. Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Tayhan, açtığı hobi atölyesinde kase, tabak, kepçe, kevgir gibi ahşap mutfak malzemeleri üretiyor. Tayhan, AA muhabirine açıklamada bulundu.