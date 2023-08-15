Sinop'ta 4 kişilik aile denizde boğularak can verdi!

31 Temmuz Pazartesi, Sinop'un Heyamola Plajı'na giden Cinbe ailesi, hep birlikte denize girdiler. Burada boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişilik aile sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldılar.





Baba Şaban Cinbe ve eşi Aynur Cinbe, çocuklarıyla birlikte boğulma tehlikesi geçirdiler ve hastaneye kaldırıldılar. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan çift hayatlarını kaybettiler. Henüz 15 yaşında olan Gamze Cinbe'nin hayatını kaybetmesinin ardından 17 yaşında olan Büşra Cinbe'nin de yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.