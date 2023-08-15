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Sinop'ta 4 kişilik aile denizde boğularak can verdi!

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Sinop'ta 4 kişilik aile denizde boğularak can verdi!
Cinbe ailesinin 4 üyesi 31 Temmuz günü Sinop'un Heyamola Plajı'nda denize girdiklerinde boğulma tehlikesi geçirmişti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan aile, önce babasını, ardından annesini ve bir kızını kaybetti. Ailenin hayatta kalan son kızı ise bugün hayata gözlerini yumdu.

31 Temmuz Pazartesi, Sinop'un Heyamola Plajı'na giden Cinbe ailesi, hep birlikte denize girdiler. Burada boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişilik aile sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldılar.

Sinop'ta 4 kişilik aile denizde boğularak can verdi

Baba Şaban Cinbe ve eşi Aynur Cinbe, çocuklarıyla birlikte boğulma tehlikesi geçirdiler ve hastaneye kaldırıldılar. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan çift hayatlarını kaybettiler. Henüz 15 yaşında olan Gamze Cinbe'nin hayatını kaybetmesinin ardından 17 yaşında olan Büşra Cinbe'nin de yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

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