SIPRI Raporu: Çin'in Silah İthalatı Azalırken Askeri Kendine Yeterliliği Artıyor

Çin'in silah ithalatı son 5 yılda yüzde 64 azaldı, kendine yeterlilik ise arttı. Asya-Okyanusya bölgesinin silah ithalatındaki düşüş sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:54
SIPRI Raporu: Çin'in Silah İthalatı Azalırken Askeri Kendine Yeterliliği Artıyor

SIPRI: Çin'in Silah İthalatı ve Askeri Kendine Yeterliliği

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), yayınladığı küresel silah ithalatı raporu ile Çin'in silah ithalatındaki önemli düşüşü ortaya koydu. Rapora göre, 2020-2024 döneminde Çin'in silah ithalatı, 2015-2019 yıllarını kapsayan önceki dönemle karşılaştırıldığında yüzde 64 azaldı.

Yerli Savunma Sanayisinin Gelişimi

Bu azalmanın arkasında, Çin'in yerli savunma sanayisinin gelişimi ve daha önce büyük oranda Rusya'dan ithal edilen ileri teknoloji askeri araç ve donanımların yerli üretimle yer değiştirmesi yatıyor. SIPRI kıdemli araştırmacısı Siemon Wezeman, Çin'in son 30 yılda ileri teknoloji silahları kendi imkânlarıyla üretme kapasitesini kazandığına dikkat çekti. Wezeman, "Çin, artık hava muharebe araçları, hava ulaştırma araçları ve savaş gemilerinin motorlarını kendi imkanlarıyla üretebiliyor," ifadelerini kullandı.

Çin'in Savunma Bütçesi ve Artış Beklentisi

Öte yandan, Çin Başbakanı Li Çiang, meclise sunduğu bütçe taslağında ulusal savunma harcamalarının 2025 yılı için <%7,2> oranında artışla 1,78 trilyon yuana (yaklaşık 250 milyar dolar) çıkarılması planının olduğunu belirtti. Bu artış, hükümetin belirlediği ekonomik büyüme hedefinin üzerinde bir rakam.

Asya ve Okyanusya'da Silah İthalatı Düşüyor

Çin'in silah ithalatındaki bu azalma, Asya ve Okyanusya bölgesindeki silah ithalatının son 5 yılda <%21> oranında düşmesine yol açtı. Asya ve Okyanusya, 2015-2019 döneminde <%41> olan küresel silah ithalatındaki payını 2020-2024 döneminde <%33>'e geriletti. Ancak, bu bölge hâlâ dünyada en fazla silah ithal eden bölge olma özelliğini koruyor.

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