Sırakaya'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: Yolsuzluk Soruşturmaları Devam Ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, CHP'nin yolsuzluk iddialarını ve soruşturmaları eleştirerek açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:57
Sırakaya'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: Yolsuzluk Soruşturmaları Devam Ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerine yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin itirafçıları tarafından yargıya taşınan iddiaları eleştirdi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kurulduğu iddia edilen rant çarkı ile ilgili adli soruşturmanın toplumun selametini sağlamak adına önemli bir görev olduğunu belirten Sırakaya, "Atatürk'ün mirasına sahip çıkmayı kendisine ödev sayan herkesin bu konuda sorumluluk alması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dün Gezi'de mesele ağaç değildi, bugün Saraçhane'de mesele İBB değil" diyerek, CHP'nin içindeki sorunları gündeme getirdi ve "Partisine yönelik iddialara cevap vermek yerine, partisinin içine düştüğü kirli çarkı kurtarmaya çalışan Sayın Özel'i demokrat bir genel başkan olmaya davet ediyoruz" dedi.

Parti içindeki karışıklıkları ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasını bahane ederek halkı sokağa dökmeye çalışan CHP yönetimini eleştiren Sırakaya, bu durumun "demokrasiye darbe girişimi" olduğunu belirtti. Sırakaya ayrıca, "Türkiye'de demokrasiyi zirveye taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan saldırı, suç bastırma psikolojisinin bir ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Son olarak, CHP'nin kendi içindeki çatışmaların "Özel" kılıfına uydurulmaya çalışıldığını belirten Sırakaya, "Milletimiz bu tür spekülasyonlara itimat etmeyecektir" diyerek, partiyi demokrasinin sınırlarına dönmeye davet etti.

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