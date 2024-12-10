Sırakaya'dan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı: 'Tek Çığlık Olmalıyız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Zafer Sırakaya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, hukuk ve adaletin herkes için vazgeçilmez değerler olduğunu vurguladı.

Sırakaya, "Yaşama hakkına yönelik saldırı ve eylemlere karşı tüm insanlığın yandaş ses değil, tek çığlık olması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Son dönemde insan hakları ve insanlık onurunun ayaklar altına alındığını belirten Sırakaya, bu durumun sadece sözde kalmaması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in Saldırıları

Sırakaya, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tüm maddelerinin, Gazze, Filistin, İsrail ve destekçileri tarafından ihlal edildiğini vurguladı. "İsrail, sadece Gazze'de değil, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Suriye'de de insanlık onuruna pervasızca saldırmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin, zulme ve haksızlığa karşı duruşuyla dünya çapında örnek olmaya devam ettiğini belirten Sırakaya, "Birlikte yaşama, kardeşlik ve dayanışma konusundaki tarihi birikim ve deneyimlerimizle 'daha adil bir dünya mümkün' vizyonumuzu hayata geçirmek için kararlıyız" dedi.

Düşünsel Şiddetle Mücadele

Sırakaya, sadece fiziksel değil, düşünsel şiddetle mücadelelerinin de sürdüğünü ve ırkçılık ile İslam düşmanlığı gibi ideolojilere taviz vermeyeceklerini vurguladı.