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Sırakaya: ICAPP Genel Kurulu'nda Filistin Desteklenmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, ICAPP 12. Genel Kurulu'nda Filistin'in tanınmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:50
Sırakaya: ICAPP Genel Kurulu'nda Filistin Desteklenmeli

ICAPP'ta Filistin Konusu Öne Çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kamboçya'da düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı'nın (ICAPP) 12. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sırakaya, 31 ülkeden 27'sinin farklı dönemlerde Filistin Devleti'ni tanıdığını belirterek, bu sayının artmasını umduğunu ifade etti.

Barış Arayışı Temasıyla Yapılan Toplantı

Sırakaya, konferansın bu yılki temasının "Barış Arayışı" olduğunu hatırlatarak, bu konunun Asya-Pasifik bölgesi için ne kadar kritik olduğunu vurguladı. 2024 yılında gerçekleştirilecek Genel Kurul'un temasıyla ilgili olarak, "Asya'daki gelişmelerin yarattığı fırsatları değerlendirmeliyiz" dedi.

Gazze'deki İnsani Trajedinin Aciliyeti

Toplantıda Gazze'deki insani kriz konusuna da değinen Sırakaya, "Gazze'de insani trajedi korkunç boyutlara ulaşmış durumda" şeklinde konuştu. Sırakaya, yaklaşık 2 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının kadın ve çocuklar olduğunu belirtti.

Uluslararası Destek ve İşbirliği

Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 146'sının Filistin'i resmi olarak tanıdığını belirten Sırakaya, ICAPP'ı barışçıl bir dünya hedefinde önemli bir platform olarak değerlendirdi.

Sırakaya, Türkiye'nin bu süreçteki rolünü ise "Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması önceliğimizdir" diyerek açıkladı. Ayrıca, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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