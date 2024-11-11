Sırbistan, Azerbaycan ile Doğal Gaz Santrali İnşa Edecek

Sırbistan'dan Doğal Gaz Santrali Hamlesi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinde elektrik tedarikinde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla Azerbaycan ile işbirliği yaparak doğal gaz santrali inşa etmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Vucic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü ifade etti.

Vucic, "Enerji alanında işbirliğini ele aldık. Niş'te gaz santrali inşa etmeye çalışacağız çünkü Sırbistan'ın güneyinde elektrik tedariki noktasında sıkıntılarımız var. Bunu da Azerbaycan ile yapmak isteriz. Böylece Sırbistan'ı tedarik noktasında 12 yıl güvence altına almış oluruz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan ile birçok alanda işbirliği yaptıklarını vurgulayan Vucic, "Bizim için gaz santrali inşa etmek son derece önemli. Azerbaycan da gaz zengini bir ülke." ifadelerini kullandı.

Vucic ayrıca, Bakü'ye gelmeden önce ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine de değinerek, "Trump, Sırbistan'ı iyi tanıyor ve bu bizim için büyük bir başarı. ABD ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi konuştuk." diye belirtti.

Novi Sad'da 1 Kasım'da yaşanan ve tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sonra ülkede devam eden protestolar hakkında da değerlendirme yapan Vucic, gösterilere barışçıl oldukları sürece karşı olmadığını ifade etti.

Son olarak, Vucic, Bakü'deki temasları kapsamında birçok liderle bir araya gelmeyi planladığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.