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Sırbistan Bakanı Ristic'in Kosova'ya Girişi İzin Verilmedi

Sırbistan Enformasyon Bakanı Dejan Ristic'in Kosova'ya girişi, Kosova yetkilileri tarafından engellendi. Olay uluslararası toplumda tepkilere yol açtı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:57
Sırbistan Bakanı Ristic'in Kosova'ya Girişi İzin Verilmedi

Sırbistan Bakanı Dejan Ristic'in Kosova Yolculuğu Engellendi

Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic'in Kosova'ya girişine izin verilmedi. Bu durum, Sırbistan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.

Olayın Ayrıntıları

Açıklamada, Ristic'in, Kosova'da haftalık Sırpça yayın yapan "Jedinstvo" gazetesinin 80'inci yıl dönümü programına katılmayı planladığı ve bu ziyaret için gerekli tüm prosedürlerin uygun bir şekilde tamamlandığı belirtildi. Ancak, Kosovalı yetkililer, sınır geçişinden bir saat önce Ristic'in ülkeye girişini yasakladı.

Açıklamada ayrıca, Ristic'in Kosova'ya girişine izin verilmemesinin uluslararası toplum tarafından kınanması çağrısı yapıldı. Kosova'daki Sırp toplumunun temel insan haklarının korunması gerektiği de vurgulandı.

Geçmişteki Benzer Durumlar

Bu olayın yanı sıra, Ristic'in daha önce 2021 yılında Sırbistan Ulusal Kütüphanesi Müdürü olarak görev yaptığı dönemde de Kosova'ya girişine izin verilmediği öğrenildi. Her iki durum, bölgedeki huzursuz ilişkileri bir kez daha gözler önüne serdi.

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