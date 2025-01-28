Sırbistan Başbakanı Vucevic Kazadan Sonra İstifa Etti

Sırbistan Başbakanı Vucevic İstifa Kararını Açıkladı

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Novi Sad kentinde 1 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tren istasyonu kazasının ardından hükümete yönelik artan tepkiler sebebiyle istifasını duyurdu.

Basın Toplantısında Açıklama Yaptı

Vucevic, Belgrad’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, ülkede devam eden protestolar karşısında sakin olunması ve diyalog çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile sabah saatlerinde detaylı bir görüşme yaptığını ifade eden Vucevic, “Vucic, benim kararımı ve gerekçelerimi kabul etti. Siyasilerin sorumluluk alması ve toplumdaki gerginliğin azaltılması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Kazanın Hükümet Üzerindeki Etkisi

Vucevic, Novi Sad'daki kazanın hükümetin itibarına gölge düşürdüğünü belirtti ve 2 bakanın da görevinden istifa ettiğini açıkladı; “Kaza gününden beri Sırbistan sıkışmış bir durumda kaldı. Öğrencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Protestolar ve Olaylar

Öğrencilerin durumu giderek kötüleştirdiğini ve ders boycotlarına kadar vardıklarını öne süren Vucevic, bu sabah Novi Sad’da gerçekleşen gösteriler sırasında bir grup öğrencinin saldırıya uğramasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Saldırganlar kesinlikle ceza alacak.” diyerek olayın ciddiyetini dile getirdi.

Gösteriler Ülke Genelinde Yaygınlaştı

Olayların ardından Novi Sad’daki kazanın sorumlularının cezalandırılmasını isteyen öğrenciler, “Dur Sırbistan” sloganıyla ülke genelinde gösterilere başlamıştı. Binlerce üniversite ve lise öğrencisi, başkent Belgrad’daki önemli kavşaklardan birinde 24 saat süren yol kapatma eylemi gerçekleştirmişti.

Vucevic, istifa kararını Novi Sad'daki saldırı haberinin ardından aldığını açıklayarak, aynı zamanda Novi Sad Belediye Başkanı Milan Djuric'in de görevinden ayrılacağını bildirdi.

Bu olayların ışığında, Meclis Başkanı Ana Brnabic ise hükümete güvenoyu verilmesi önerisinde bulunacağını açıkladı.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinin ardından istifa kararı aldığını bildirdi. Vucevic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıklarken, ülkede devam eden tepki eylemlerine ilişkin sakin kalınması ve diyalog çağrısında bulundu.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinin ardından istifa kararı aldığını bildirdi. Vucevic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıklarken, ülkede devam eden tepki eylemlerine ilişkin sakin kalınması ve diyalog çağrısında bulundu.