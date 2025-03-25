Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Büyükelçi Jelena Milic'i Görevden Aldı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Zagreb Büyükelçisi Jelena Milic'in görevine son verdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:42
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Büyükelçi Jelena Milic'i Görevden Aldı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Şaşırtan Karar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Zagreb Büyükelçisi Jelena Milic'in görevine son verdi. Bu karar, Vucic'in yeni büyükelçi atamalarına dair resmi duyurusuyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamada, Milic'in görevden alındığı ve kararın bugünden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi. Ancak, büyükelçinin görevden alınma nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sırbistan-Hırvatistan İlişkilerindeki Gerginlikler

Son dönemde Sırbistan ile Hırvatistan arasındaki ilişkiler, Hırvatistan'ın Arnavutluk ve Kosova ile savunma alanında işbirliği yapması nedeniyle gerilmiştir. Vucic, imzalanan bildirinin bölgede bir silahlanma yarışını tetiklediğini ifade ederek, "Mesajı aldık. Biz de ülkemizi savunmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Hırvatistan ise bu gelişmelerle ilgili olarak istediği ülkeyle işbirliği yapma hakkına sahip olduğu mesajını verdi. Gerilimi artıran işbirliği bildirisi, 18 Mart'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da imzalandı. Bu toplantıda Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalçın'dan Kamu Görevlilerine Zam Talebi: Tüm Ünvanlar İçin Adalet İstiyoruz
2
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı
3
Husiler, İsrail'in Havalimanına Saldırı Düzenledi
4
Maltepe'de Gece Kuyumcu Soygunu: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
5
DMM, Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumunu Açıkladı
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
7
Antalya'da Gazi İlhan Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği