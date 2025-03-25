Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Büyükelçi Jelena Milic'i Görevden Aldı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Şaşırtan Karar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Zagreb Büyükelçisi Jelena Milic'in görevine son verdi. Bu karar, Vucic'in yeni büyükelçi atamalarına dair resmi duyurusuyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamada, Milic'in görevden alındığı ve kararın bugünden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi. Ancak, büyükelçinin görevden alınma nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sırbistan-Hırvatistan İlişkilerindeki Gerginlikler

Son dönemde Sırbistan ile Hırvatistan arasındaki ilişkiler, Hırvatistan'ın Arnavutluk ve Kosova ile savunma alanında işbirliği yapması nedeniyle gerilmiştir. Vucic, imzalanan bildirinin bölgede bir silahlanma yarışını tetiklediğini ifade ederek, "Mesajı aldık. Biz de ülkemizi savunmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Hırvatistan ise bu gelişmelerle ilgili olarak istediği ülkeyle işbirliği yapma hakkına sahip olduğu mesajını verdi. Gerilimi artıran işbirliği bildirisi, 18 Mart'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da imzalandı. Bu toplantıda Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic yer aldı.