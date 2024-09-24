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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in 79. BM Genel Kurulundaki Çarpıcı Açıklamaları

Vucic, çatışmalarda ölen çocuklar ve uluslararası hukukun önemi üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 23:18
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in 79. BM Genel Kurulundaki Çarpıcı Açıklamaları

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in BM Genel Kurulu Konuşması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Çatışmaların Etkisi ve Çocukların Durumu

Vucic, bu yıl dünyada meydana gelen çatışmaların büyük acılara yol açtığını belirterek, "Çatışmalarda ölen çocuklara ilişkin veriler tüyler ürpertici.""Çatışmalar daha da ağırlaşırken, zorluklar artarak karmaşık hale geliyor. Barış ve refah vurgusu yapılmasına rağmen jeopolitik kabusun sonunun görünmemesi beni en çok endişelendiriyor."

Nükleer Felaket ve Diğer Sorunlar

Vucic, dünyanın nükleer bir felaketin eşiğinde olduğunu savunarak, "Hiç kimsenin birbirini dinlemediği bir dünyada yaşıyoruz. Anlaşamadığımız durumlarda bile konuşmalıyız. BM'nin güvenilirliğini yeniden inşa etmeliyiz."

Sırbistan ve Uluslararası İlişkiler

Konuşmasında, Sırbistan'ın uluslararası çatışmalardaki durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vucic, "Bugün herkes Ukrayna'dan bahsederken kimse Sırbistan'ı konuşmuyor. Sırbistan'ın, Rusya'nın talebiyle Balkanlar'da savaş çıkaracağına dair iddialar asılsız ve yalan."

Adalet ve Kosova'daki Durum

Vucic, Kosova'daki Sırpların adalete erişimindeki zorlukları dile getirerek, "Priştine yönetimi, Sırp olan her şeyi oradan sürmeyi hedefliyor. Kosovalı Sırpların yaşamları zorlaştırılmakta."

AB Üyeliği ve Sırbistan'ın Bağımsızlığı

Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecinde olduğunu da belirten Vucic, "AB'nin bir parçası olmak istiyoruz ama Sırbistan'ın özgürlük ve bağımsızlığına zarar verecek hiçbir şeye asla izin vermeyeceğiz."

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