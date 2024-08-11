Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Lityum Çıkarma Projesine Destek Verdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in Lityum Mesajı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede tartışmalara neden olan lityum çıkarma projesine yönelik ısrarını dile getirerek, "İki yıl boyunca hiçbir kazı işlemi yapılmayacak" dedi. Vucic, gösterilere katılanların kendisiyle görüşme çağrılarını geri çevirdiğini belirtirken, çözümün diyalogla sağlanabileceğini ifade etti.

Halkla Buluşma Vizyonu

Vucic, "Biz, halkla konuşacağız. Loznica ve Krupanj gibi yerlerde sıradan insanlarla diyalog kurmaya gideceğim" dedi. Ayrıca, büyük mitingler düzenlemek yerine, halkın endişelerini dinleme hedefinde olduğunu vurguladı.

Gösteriler ve Güvenlik Güçleri

Vucic'in, Sırp polisi ve güvenlik güçlerini "hoşgörüleri ve profesyonellikleri" nedeniyle kutlaması dikkat çekti. Ayrıca, bazı eylemcilerin Belgrad'daki tren istasyonlarını trafiğe kapattığına da değindi.

Çin ile İlişkiler ve Lityumun Önemi

Vucic, lityum çıkarma projesinin sadece ekonomik değil, jeopolitik boyutlarına da dikkat ederken, Avrupa Birliği’nin lityuma olan ihtiyacını vurguladı. Ayrıca, elektrikli araçlar için hayati öneme sahip olan bu madenin çıkarılmasıyla ilgili çevresel sorunlara değindi.

Referandum ve Müzakereler

Vucic, lityum madenciliği konusunda bir referandum yapılması ihtimalini de değerlendirmeye açık olduklarını açıkladı. Ülkedeki siyasi güvenlik konuluruna da dikkat çekerek, "Sırbistan’ın ilerlemesini durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Sırbistan'da halkın uzun zamandır bu projeye karşı gösteriler düzenlediğini ve hala bu eylemlerin devam ettiğini belirtmek gerekir. Lityum madenlerinin önemi, elektrikli araç pazarında giderek artan talep ile paralel olarak büyümekte ve bu durum, jeopolitik dengeleri de zorlamaktadır.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (ortada) ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sol 2), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı ülkede düzenlenen gösterilere ilişkin Sırbistan Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (ortada) ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sol 2), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı ülkede düzenlenen gösterilere ilişkin Sırbistan Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (ortada) ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sol 2), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı ülkede düzenlenen gösterilere ilişkin Sırbistan Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (ortada) ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sol 2), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı ülkede düzenlenen gösterilere ilişkin Sırbistan Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (ortada) ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sol 2), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı ülkede düzenlenen gösterilere ilişkin Sırbistan Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (ortada) ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sol 2), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı ülkede düzenlenen gösterilere ilişkin Sırbistan Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.