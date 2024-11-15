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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye Büyükelçisi Aksoy'u Ağırladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy'u kabul ederek ilişkileri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:37
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye Büyükelçisi Aksoy'u Ağırladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye Büyükelçisi Aksoy'u Ağırladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u veda ziyaretleri kapsamında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından Vucic, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vucic, Büyükelçi Aksoy'a Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin gelişmesine yaptığı şahsi katkılar için teşekkür etti. İlişkilerin önemli olduğunu belirten Vucic, iki ülke arasındaki yoğun siyasi diyaloğun, ekonomik işbirliğinin ve dostluk ilişkilerinin altını çizdi.

Büyükelçi Aksoy’a bundan sonraki görevlerinde başarılar dileyen Vucic, “Büyükelçi Aksoy'a selamlarımı iletmesini rica ettiğim çok değerli dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan selamlarını da iletti.” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Hami Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Vucic ile gerçekleştirdiği görüşmeyi duyurdu. Aksoy, “Görev dönemimde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için yaptığımız çalışmalara verdiği destek için kendisine teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda), veda ziyaretlerini gerçekleştiren Türkiye'nin...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda), veda ziyaretlerini gerçekleştiren Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u (solda) Sırbistan Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda), veda ziyaretlerini gerçekleştiren Türkiye'nin...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda), veda ziyaretlerini gerçekleştiren Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u (solda) Sırbistan Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

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