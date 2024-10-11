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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye, Modern Bir Ülke Haline Geldi

Vucic, Erdoğan’ın liderliği altında Türkiye'nin dönüşümünü vurguladı, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:37
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye, Modern Bir Ülke Haline Geldi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Dönüşümüne Dikkat Çekti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin modernleşme sürecine dair övgülerde bulundu.

Basın Toplantısında Öne Çıkanlar

Vucic, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan gelmeden önce Türkiye'nin durumuna bir bakın. Ülkesi için büyük değişiklikler yaptı. Günümüzde Türkiye, dünyadaki en modern ülkelerden birisi haline geldi," ifadelerini kullanarak, Erdoğan’ın liderliğinin bu dönüşüm üzerindeki etkisini vurguladı.

Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda gerçekleşen basın toplantısında, iki liderin ikili ilişkileri güçlendirme yollarını konuştuklarını belirten Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, ilişkilerimizi daha da geliştirecektir. Birçok konuyu ele aldık," diye ekledi.

Ekonomik İlişkiler ve İşbirliği Hedefleri

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin oldukça başarılı olduğunu ifade eden Vucic, ticaret hacminin son yıllarda 7 kat arttığına dikkat çekti. "Erdoğan, bizlere 5 milyar avroluk bir hedef koydu. İlk 8 ayda 2 milyar avroyu aştık. Yılı, yaklaşık 2,6 milyar avro ile kapatabileceğimizi düşünüyorum," dedi.

Vucic, Türkiye'nin tarihi bir dost olup siyasi, ekonomik ve Avrasya düzeyinde önemli bir ortak olduğunu belirtti.

Gelecek İşbirlikleri ve Erdoğan'ın Rolü

Sırbistan, Türkiye ile savunma alanında daha yakın işbirliği kurmayı hedeflediklerini de ifade eden Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konumu bizim için önemli. Türkiye, Balkanlardaki en büyük güç ve barış süreçlerinde desteklerini bekliyoruz," dedi.

Vucic ayrıca, Erdoğan ile olan dostluğuna da önem vererek, "Ailemden biri hasta olsa hemen arar. Böyle düşünen insanlar çok nadirdir," şeklinde konuşarak, dostluğun değerini vurguladı.

Sonuç Olarak

Vucic, Türkiye'nin Sırbistan'daki en önemli yatırımcılar arasında olduğunu ve savunma alanında büyük potansiyellerinin bulunduğunu sözlerine ekledi. Erdoğan'ın belirttiği gibi, diyaloğun sorunlara tek çözüm yolu olduğunun altını çizdi.

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