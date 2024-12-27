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Sırbistan'da 15 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Tren Kazasının Ardından Öğrenci Gösterileri Devam Ediyor

Sırbistan'daki tren kazası sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde protesto eylemlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:20
Sırbistan'da 15 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Tren Kazasının Ardından Öğrenci Gösterileri Devam Ediyor

Sırbistan'da Öğrenci Gösterileri Yayılıyor

Sırbistan'da 1 Kasım tarihinde, Novi Sad tren istasyonunda meydana gelen beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle gençlerin hükümete yönelik protestoları devam ediyor. Binlerce öğrenci, başta Belgrad olmak üzere, Novi Sad, Niş, Krusevac, Sabac gibi birçok şehirde toplandı.

Saygı Duruşu ve Protestolar

Göstericiler, "Dur Sırbistan" sloganları eşliğinde hayatını kaybedenler için 15 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. Bazı bölgelerde ise protesto sırasında yol trafiği 15 dakikalığına durduruldu.

Hükümete Tepkiler

Öğrenciler, kazanın sebeplerinin araştırılması için yapılması gereken belgelerin gizliliklerinin kaldırılmasına rağmen, yayımlanan belgelerin "eksik" olduğu konusunda hemfikir. Kazanın sorumlularının cezalandırılmasını talep eden öğrenciler, daha önce yapılan gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını da istiyor.

Eylemler Uluslararası Boyuta Taşınıyor

Öğrenciler, gösterilerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e karşı da tepkilerini dile getiriyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna önünde toplanan öğrenciler, Belgrad'daki eylemlere destek vererek dayanışma gösteriyor.

İstifalar ve Gözaltılar

Bu trajik olay sonrası, İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti. Soruşturma sonrası 11 kişi gözaltına alınırken, kazaya dair yapılmış olan 2021 tarihli onarım çalışmalarında bir ihmal olduğu iddia ediliyor.

Protestolar Sınıflara Sıçradı

Öğrenciler, tepkilerini derslere katılmayarak bir başka şekilde de gösteriyor; bu durum, çok kısa bir sürede ülke genelindeki pek çok eğitim kurumuna yayıldı. Öğrenci protestolarına, akademisyenler, muhalefet milletvekilleri ve sanatçılar da destek veriyor.

Cumhurbaşkanı Vucic ise gençlere taleplerinin yerine getirildiğini vurgulayarak, derslere dönüş çağrısında bulundu.

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kazanın ardından...

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kazanın ardından hükümete tepkili olan öğrencilerin başlattığı gösteriler ülke genelinde devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da meydana gelen kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, başkent Belgrad'da toplandı.

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kazanın ardından...

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kazanın ardından hükümete tepkili olan öğrencilerin başlattığı gösteriler ülke genelinde devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da meydana gelen kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, başkent Belgrad'da toplandı.

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