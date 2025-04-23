Sırbistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sırbistan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Sırbistan'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından, başkent Belgrad ile Novi Pazar ve Sjenica şehirlerindeki okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere Yoğun İlgi

Belgrad'da gerçekleştirilen etkinliklerde, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Eğitim Müşaviri Yunus Yıldırım ve TMV Sırbistan Ülke Temsilcisi Abdullah Gülçimen ile çok sayıda davetli yer aldı.

Çocukların Performansı

TMV'nin Belgrad'daki okulunda düzenlenen etkinlikte, çocuklar Türkçe ve Sırpça şarkılar seslendirerek, geleneksel halk oyunları gösterisi sundular. Büyükelçi Saygılı yaptığı konuşmada, TMV'nin Sırbistan'da üç şehirde beş okulda 600'den fazla öğrencisiyle önemli bir varlık gösterdiğini vurguladı.

Atatürk’ün Mirası ve Birlikte Eğlence

Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini belirterek, "Bayramı çocuklarla birlikte kutlamak çok keyifli. Ülkemizden uzaktayız, Sırp ve Türk çocuklar burada birlikte eğleniyorlar," dedi.

Gelecek Nesiller İçin Eğitim Vurgusu

TMV Sırbistan Ülke Temsilcisi Gülçimen ise, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Çalışmalarımızla öğrencilerin daha nitelikli ve iyi bir eğitim alması için yoğun çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklarla Sohbet

Büyükelçi Saygılı, etkinliklerin ardından büyükelçilik binasında çocukları kabul ederek onlarla sohbet etti.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı (sağda), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları büyükelçilik binasında kabul etti.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı (sağda), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları büyükelçilik binasında kabul etti.