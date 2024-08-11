Sırbistan'da Lityum Çıkarma Projesine Karşı Büyük Protesto

Sırbistan'da Lityum Çıkarma Projeleri Protesto Edildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da binlerce kişi, lityum madeni çıkarma projesine karşı bir araya gelerek büyük bir gösteri düzenledi.

Gösterilere Katılım Yüksek

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından düzenlenen eylem, Rio Tinto adlı metal ve madencilik şirketinin Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesini hedef aldı. Terazije Meydanı’nda toplanan kitle, sağlıklı bir çevre talebiyle çeşitli dövizler açtı.

Tren İstasyonlarına Giriş ve Trafik Engeli

Göstericilerin yaptığı açıklamaların ardından, dağılmadan önce Gezala Köprüsü'ne yürüyen eylemciler, burada iki ayrı gruba ayrılarak şehirdeki tren istasyonlarına girdi. Eylemciler, tren rayları üzerinde toplanarak trafiği engelledi ve bazı yolları da kapatarak, şehirdeki ulaşımı etkiledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, protestoya 20 binden fazla kişinin katıldığını ve göstericilerin kamu düzenini ihlal ettikleri için suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Bakanlık, "Göstericiler, uluslararası trafiği bloke etti ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı." ifadelerini kullandı.

Lityum Rezervleri ve Uzmanların Görüşleri

Loznica'daki lityum madeni rezervleri 2004 yılında keşfedilmiştir. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile birlikte, 19 Temmuz'da ham madde üretimi üzerine stratejik bir mutabakat zaptı imzalayarak, uzmanların görüşleri doğrultusunda ilerleyeceklerini belirtmiştir.

Bununla birlikte, Sırbistan halkı, söz konusu projeye karşı uzun yıllardır süregelen protestolarını sürdürmektedir.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı. Daha sonra Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti. Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti. Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti. Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti. Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti. Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti. Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti. Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti. Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti. Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı.