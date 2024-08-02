Sırbistan'da Lityum Madenciliği için Uzman Onayı Gereken Açıklama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Önemli Açıklama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinde lityum madenciliği yapılabilmesi için dünyanın önde gelen uzmanlarının görüşlerini almayı şart koştu. Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı basın toplantısında, Sırbistan’daki lityum madenleri üzerinde uzmanların çalışacağını ve bu sürecin dikkatli bir şekilde yönetileceğini ifade etti.

Uzman Görüşleri Şart

Vucic, "Şu anda bir kazı işlemi bulunmamakta ve önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca da olmayacaktır. Yerel halkı yanıltmamalıyız; en iyi uzmanlarla çalışacağız," diyerek, lityum çıkarma faaliyetlerinin ancak gereken onaylar alındıktan sonra başlayacağını belirtti.

Çevre Protestoları ve Halk Tepkisi

Ülkede, çevre örgütlerinin çağrısıyla lityum çıkarma projelerine karşı binlerce kişi protesto düzenledi. Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı (SEOS) öncülüğünde gerçekleştirilen eylemlerde, İngiltere-Avustralya merkezli madencilik şirketi Rio Tinto'nun projeleri hedef alındı. Bu projeler ile ilgili tepkiler, 2004’ten beri devam ediyor.

Stratejik İşbirliği Anlaşması

Vucic, 19 Temmuz’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı bir görüşmede, ham madde, elektrikli araç ve batarya üretimi konularında stratejik bir mutabakat anlaşması imzaladıklarını da hatırlatarak, ülkeler arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, dünyadaki en iyi uzmanların görüşleri alınmadan herhangi bir lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, dünyadaki en iyi uzmanların görüşleri alınmadan herhangi bir lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, dünyadaki en iyi uzmanların görüşleri alınmadan herhangi bir lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, dünyadaki en iyi uzmanların görüşleri alınmadan herhangi bir lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, dünyadaki en iyi uzmanların görüşleri alınmadan herhangi bir lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, dünyadaki en iyi uzmanların görüşleri alınmadan herhangi bir lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, dünyadaki en iyi uzmanların görüşleri alınmadan herhangi bir lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, dünyadaki en iyi uzmanların görüşleri alınmadan herhangi bir lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirtti.