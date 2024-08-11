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Sırbistan'da Lityum Madenleri ve Jeopolitik Denge Arayışı

Sırbistan, tarihi bağları olduğu Rusya ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye çalışırken, lityum madenleri yüzünden gergin bir denge kurdu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 10:32
Sırbistan'da Lityum Madenleri ve Jeopolitik Denge Arayışı

Sırbistan ve Lityum Madeni Gerilimi

Sırbistan, uzun yıllardır süregelen tarihi ve kültürel bağları olan Rusya ile ilişkilerini korumaya uğraşırken, bir yandan da ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla Batılı ülkelerle işbirliği yapma çabalarında. Bu denge, ülkenin Loznica bölgesinde keşfedilen lityum madeni rezervleri ile daha da karmaşık hale geliyor. Rio Tinto adlı İngiltere-Avustralya merkezli madencilik şirketinin, 2004 yılında keşfettiği bu rezervler, protestoların odak noktası durumunda.

Protestolar ve Hükûmetin Tutumu

Çevreci aktivistlerin liderliğindeki muhalif gruplar, maden çıkarımı konusunda endişelerini dile getirerek büyük çaplı gösteriler düzenlerken, Sırbistan yönetimi ise lityum madeninin ekonomik kalkınma açısından büyük bir fırsat sunduğuna vurgu yapıyor.

Almanya ile Stratejik Ortaklık

Son olarak, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Belgrad'da yapılan toplantıda, elektrikli araçlar ve ham madde üretimi üzerindeki stratejik mutabakat zaptını imzaladı. Vucic, anlaşmanın Avrupa için kritik bir öneme sahip olduğunu, bu projenin ülkesine 6 milyar avro yeni yatırım getireceğini ifade etti.

Vucic'ten Açıklamalar

Vucic, lityum çıkarma işlemleri için kesinlikle uzman görüşlerinin alınacağını ve önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca herhangi bir kazı işlemi yapılmayacağını belirtti. Ülkesiyle ilgili psikolojik bir savaş yürütüldüğünü düşündüğünü ifade etti.

İstihbarat Uyarısı ve Siyasi Durum

Öte yandan, Vucic, 9 Ağustos'ta Rus istihbaratının ülkede Batılı güçlerin desteklediği bir darbe girişimi olabileceği konusunda kendilerini uyardığını açıkladı. Ayrıca, Sırbistan'daki güçlü yatırımcı konumunda olan Çin ile işbirliğini azaltmak için Batı'nın kaynaklara erişimi kolaylaştırma arayışı olduğu yönündeki yorumlar da gündemde.

Devam Eden Gösteriler

Bu arada, lityum çıkarma projesine karşı başlayan gösterilere 20 binden fazla kişi katılmaya devam ediyor. Sırbistan İçişleri Bakanlığı, göstericilerin kamu düzenini ihlal ettikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatacaklarını duyurdu. Bugün, Vucic'in ulusa sesleniş konuşmasıyla bu konudaki durumu değerlendirmesi bekleniyor.

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