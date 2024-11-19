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Sırbistan'da Muhalefetten Ölümlü Kazaya Proteso: Adalet Sarayı Girişi Kapandı

Sırbistan'da 15 kişinin ölümüne neden olan kazaya tepki gösteren muhalefet, Adalet Sarayı'nı kapatarak protesto eyleminde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:46
Sırbistan'da Muhalefetten Ölümlü Kazaya Proteso: Adalet Sarayı Girişi Kapandı

Sırbistan'daki Ölümlü Trafik Kazası Tepkilere Neden Oldu

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde, 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren istasyonu kazasına yönelik muhalefetten sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Kazanın üzerinden 18 gün geçmesine rağmen kimsenin gözaltına alınmaması, muhalefet milletvekilleri ve belediye meclisi üyelerinin harekete geçmesine yol açtı.

Adalet Sarayı'nda Protesto

Muhalefet, Novi Sad Adalet Sarayı önünde toplanarak, kazaya tepki olarak girişleri kapattı. Protestocu grup, kazadan dolayı gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep ederek dikkatleri bu duruma çekti. Ancak, polisin olaya müdahalesi sonucu grup dağıtıldı.

Adalet Bakanlığı'ndan Açıklama

Yaşananlara ilişkin Sırbistan Adalet Bakanlığı açıklama yaparak, muhalefetin yargı organlarına baskı uyguladığını savundu.

Kaza Sonrası Duyurular

Novi Sad'daki kazada dieseler arasında yer alan bir kişinin dün hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 15'e yükseldi. Yetkililer, kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Muhalefetten İstifa Talepleri

Kazanın ardından, İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic istifa etti. Olayla ilgili olarak polisin 71 kişiyi sorguladığı, protestoların ise Belgrad ve Novi Sad'da yoğunlaştığı kaydedildi.

Geçmiş Protestolar ve Müdahale

Geçtiğimiz günlerde 5 Kasım'da düzenlenen büyük bir protestoda, bazı göstericilerin kamu binalarına zarar vermeye çalışması sonucu polis göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunmuş ve 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Muhalefetin desteklediği bu protestolar, Sırbistan genelinde belirli aralıklarla devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan...

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazaya tepki göstermek isteyen muhalefet, Novi Sad Adalet Sarayı binasına girişlere izin vermedi. Yaşananlar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, girişi kapatan kalabalığa müdahale ederken polisin fiziksel müdahalesi sonucu binanın önünde toplanan grup dağıtıldı.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan...

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazaya tepki göstermek isteyen muhalefet, Novi Sad Adalet Sarayı binasına girişlere izin vermedi. Yaşananlar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, girişi kapatan kalabalığa müdahale ederken polisin fiziksel müdahalesi sonucu binanın önünde toplanan grup dağıtıldı.

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