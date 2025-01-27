Sırbistan'da Öğrenciler Hükümete Tepki Gösteriyor: Autokomanda Kavşağı 24 Saat Trafiğe Kapalı

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde, 1 Kasım 2024 tarihinde yaşanan trajik tren istasyonu kazasında 15 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, hükümete tepki olarak başkent Belgrad'da gösteriler düzenlenmeye başlandı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, Belgrad'daki en önemli ulaşım yollarından biri olan "Autokomanda" kavşağını trafiğe kapatma eylemi gerçekleştirdi. Öğrenciler, eylemlerine yerel saatle 10.00'da başladı ve bu eylemin 24 saat süreceğini duyurdu.

Etkinlikte, "Elleriniz kanlı" yazılı dövizler ve Sırbistan bayrakları taşındığı gözlemlendi. Belgrad Olağanüstü Durum ve Koordinasyon Dairesi'nden Marijana Djuric, göstericilere su, acil yardım, tuvalet ve çöp toplama hizmetleri verileceğini açıkladı.

Öğrenci gruplarının farklı güzergahlardan kavşağa yöneldiği ve kentte güvenlik amacıyla çok sayıda polisin görev aldığı da belirtildi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yol kapatma eylemine yönelik yasalara aykırı olduğunu ifade ederken, polislerin olay çıkmaması için gerekli önlemleri alacağını kaydetti.

Vucic'in, Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile birlikte bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.

Novi Sad'daki Trajik Olay

Novi Sad'da, 1 Kasım 2024 tarihinde yaşanan kazada, beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Olay sonrası, İnsaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic görevlerinden istifa etmiştir.

Olayın ardından, savcılık tarafından başlatılan soruşturmada, aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, 2021 yılında yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin ülke genelinde düzenlediği "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar ve okullarda yapılan boykotlar dikkat çekmektedir.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler, başkent Belgrad'daki en önemli kavşaklardan biri olan "Autokomanda"da 24 saat sürecek yol kapatma eylemi başlattı.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler, başkent Belgrad'daki en önemli kavşaklardan biri olan "Autokomanda"da 24 saat sürecek yol kapatma eylemi başlattı.