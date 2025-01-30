Sırbistan'da Öğrenciler, Ölümlü Tren Kazasını Protesto İçin Novi Sad'a Yürüyüşe Geçti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da üniversite öğrencileri, Novi Sad'daki tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası protesto amaçlı yürüyüşe başladı. 1 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kazanın ardından başlayan gösteriler, ülke genelinde yayıldı.

Belgrad'da toplanan öğrenciler, Novi Sad'a doğru yola çıktı ve bu yürüyüşün 3 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Yürüyüş sırasında, öğrencilerin 1 Şubat'ta Novi Sad'daki tren istasyonu önünde diğer öğrencilere katılarak 15 dakikalık saygı duruşu gerçekleştireceği ve Varadin, Zezelj ile Özgürlük köprülerini trafiğe kapatacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yürüyüş güzergahının güvenliğini sağlayacaklarını ve güzergah üzerindeki trafiği aksatmamak için çalışacaklarını açıkladı. Dacic, "Yürüyenlerin önlerinde ve arkalarında polis ve ambulans olacak. Yürüyüşle ilgili organizatörlerden bilgi aldık" şeklinde konuştu.

Sırbistan'da, Başbakan Milos Vucevic hükümete karşı yükselen tepkiler sonrasında istifa kararı almışken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yeni hükümet kurma sürecinin başlayacağını duyurdu. Vucic, seçime gidilmesi ihtimalini de gündeme getirdi.

Öğrenciler, kazanın ardından "Dur Sırbistan" sloganları ile sokaklara döküldü. Ülke genelindeki protestolar, binlerce öğrenci ile birlikte son olarak başkentteki Autokomanda'da 24 saatlik yol kapatma eylemi ile devam etti.

Talep edilenler arasında, tren istasyonundaki kazanın sorumlularının cezalandırılması, istasyonun yapım ve onarım belgelerinin yayımlanması ve geçmişte gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılması yer aldı.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin karşılanacağını belirtirken, hükümetin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Ana Brnabic ise hükümete güven oylaması yapılması yönünde bir öneride bulunacağını ifade etti.