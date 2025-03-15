Sırbistan'da Öğrencilerden Gösteri: '15 kişi için ayın 15'i'

Sırbistan'da Büyük Öğrenci Gösterisi Başlıyor

Sırbistan'da yılsonundaki tragik tren kazası nedeniyle hükümete karşı tepkilerini sürdüren öğrenciler, bugün başkent Belgrad'da büyük bir gösteri düzenlemek üzere toplanmaya başladı.

1 Kasım 2024 tarihinde Novi Sad'daki tren istasyonunda meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan çökme olayı, öğrencilerin hükümete karşı protestolarına sebep olmuştu. Bugünkü gösteri için ülke genelinden binlerce öğrenci Belgrad'a akın ederken, "15 kişi için ayın 15'i" sloganıyla etkinlik düzenlenecek.

Gösteri Hazırlıkları ve Karşılama Töreni

Başkentte, gösteri için gelen öğrenciler karşılama töreni ile karşılandı. Öğrenciler, Sırbistan'ın farklı bölgelerinden yürüyerek, koşarak veya bisikletle gelerek Belgrad'a ulaşırken, alkışlar ve Sırbistan bayraklarıyla coşkuyla karşılandılar.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bugünkü gösteri, ülke tarihindeki en büyük hükümet karşıtı etkinliklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Vucic'in Açıklamaları

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gösterilerin barışçıl bir şekilde geçmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etti. Ayrıca, güvenlik kurallarına uymayanların cezalandırılacağı uyarısını yaptı.

Novi Sad Kazası Sonrası Gelişmeler

Novi Sad'daki kazanın ardından, öğrenciler "Dur Sırbistan" sloganıyla hükümet karşıtı gösterilere başlamışlardı. Bu süreçte, Türkiye başta olmak üzere farklı şehirlerde yüzlerce öğrenci, çeşitli taleplerle protestolara katıldı ve hükümetten sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Öğrencilerin talepleri arasında, kaza sonrası yapım ve onarımlara ilişkin belgelerin yayımlanması ve önceki gösterilerde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması da yer aldı. Cumhubaşkanı Vucic, daha önce bu taleplerin yerine getirildiğini belirtmişti; ancak öğrenciler, taleplerinin tam olarak karşılanmadığını vurgulayarak eylemlerine devam ediyor.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de bu gösterilerin ardından istifa ettiğini açıklayarak, durumu daha da çetrefilli hale getirdi.

Sırbistan'da geçen yıl tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle hükümete tepkilerini sürdüren öğrenciler, bugün yapılacak büyük gösteri öncesinde, başkent Belgrad'da toplanmaya başladı. Sırbistan'ın farklı kentlerinden yürüyerek, koşarak veya bisikletle gelen katılımcılar, başkentte alkış ve Sırbistan bayraklarıyla karşılandı.

Sırbistan'da geçen yıl tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle hükümete tepkilerini sürdüren öğrenciler, bugün yapılacak büyük gösteri öncesinde, başkent Belgrad'da toplanmaya başladı. Sırbistan'ın farklı kentlerinden yürüyerek, koşarak veya bisikletle gelen katılımcılar, başkentte alkış ve Sırbistan bayraklarıyla karşılandı.