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Sırbistan'da Tren İstasyonu Kazası Protesto Edildi: Başbakan İstifa İstendi

Novi Sad'daki tren istasyonu kazasının ardından Sırbistan'da protestolar düzenleniyor; halk, istifaları ve şeffaflık talep ediyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 00:47
Sırbistan'da Tren İstasyonu Kazası Protesto Edildi: Başbakan İstifa İstendi

Sırbistan'da Neyin Protestosu?

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde bulunan tren istasyonunda, 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trajik olayın ardından tepkili halk, Başkent Belgrad sokaklarına döküldü.

Protesto ve Talepler

Belgrad'daki hükümet binası önünde toplanan göstericiler, yolu trafiğe kapatarak Başbakan Milos Vucevic ve Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric'in istifasını talep etti. Göstericiler ayrıca tren istasyonunun yeniden inşasıyla ilgili anlaşmaların halka açık bir şekilde tartışılmasını istedi.

Aktivistlerden Sert Eleştiriler

Protestoda konuşan gazeteci ve aktivist Smiljan Banjac, kazanın üzerinden 10 günden fazla süre geçtiğini, ancak olayda sorumluluğu bulunan kimsenin gözaltına alınmadığını dile getirdi. Banjac, "1 Kasım sabahı, o gün herhangi birimiz orada olabilirdik. Tam da bu yüzden buradayız, sorumluları saklayan hükümet binasının önündeyiz," diyerek tepkisini dile getirdi.

Yeniden İnceleme Talebi

Göstericiler, ülkede son 10 yılda yapılan tüm projelerin yeniden incelenmesini de tüm sesleriyle talep etti. Yerel medyada belirtilen bilgilere göre, iktidar yetkilileri beton sundurmanın çökmesiyle ilgili bir çalışma yapılmadığını belirtse de, sosyal medyada yayılan görüntülerde o alanda çalışmaların yapıldığı iddia ediliyor.

Geçmişteki İhlaller ve Tepkiler

Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi, 2021 yılında gerçekleştirilen onarım çalışmaları sırasında meydana gelen ihmal şüphesiyle gündeme gelmişti. Polis, olayla ilgili 60'tan fazla kişiyi sorguladığını bildirmiştir.

Olay sonrası düzenlenen protestolar, ilk olarak Belgrad'da başlamış, ardından 5 Kasım tarihinde Novi Sad'da binlerce kişinin katılımıyla devam etmiş ve 8 Kasım'da köprü trafiği de kapatılmıştı. Novi Sad'daki gösteriler sırasında bazı protestocular, kamu binalarına kırmızı boya ile yazı yazmaya çalışırken polis müdahalede bulunarak göz yaşartıcı gaz kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14...

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından tepkili olan halk, bu kez başkent Belgrad'da protesto düzenledi.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14...

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından tepkili olan halk, bu kez başkent Belgrad'da protesto düzenledi.

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