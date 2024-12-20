Sırbistan'da Tren İstasyonu Kazası Sonrası Öğrenci Gösterileri Devam Ediyor

Sırbistan'da Öğrenci Gösterileri Sürüyor

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazaya tepki olarak düzenlenen öğrenci gösterileri, ülke genelinde devam ediyor. Kazanın meydana geldiği 1 Kasım tarihinde beton sundurmanın çökmesi, halkın ve özellikle öğrencilerin tepkisini çekti.

Gösteriler ve Talepler

Üniversite, yüksekokul ve lise öğrencileri, "Dur Sırbistan" sloganıyla her gün 15 dakikalığına yolları trafiğe kapatarak tepkilerini gösteriyor. Başkent Belgrad başta olmak üzere Novi Sad ve Niş kentlerinde de protestolar düzenleniyor. Öğrenciler, taleplerinin karşılanmadığını savunuyor.

Protestoların Arka Planı

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, göstericilerin talebi üzerine tren istasyonunun yapım ve onarımına ilişkin tüm belgelerde gizliliğin kaldırıldığını açıkladı. Ancak öğrenciler, yayımlanan belgelerin eksik olduğunu ifade ediyor. Göstericiler, tepkilerini derslere katılmayarak da gösteriyor ve bu durum, kısa sürede ülke genelindeki birçok eğitim kurumuna yayıldı.

Geniş Katılımlı Gösteri Planı

Öğrenci protestolarına akademisyenler, muhalefet milletvekilleri ve sanatçılar da destek veriyor. Vucic, öğrencilere taleplerinin yerine getirildiğini belirtip derslere dönmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, 22 Aralık'ta geniş katılımlı bir öğrenci gösterisinin planlandığı ve bu etkinliğe çiftçilerin de katılacağı bilgisi verildi.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Novi Sad'daki olayda 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından, ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı. Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etti. Savcılığın soruşturması sonucunda, aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Tren istasyonunda 2021 yılında gerçekleştirilen onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getiriliyor; polis olayla ilgili çok sayıda kişiyi sorguladı.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazaya tepki olarak düzenlenen öğrenci gösterileri, ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor. Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesiyle meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülke genelinde süren protestolara dahil olan üniversite, yüksekokul ve lise öğrencileri, tepkilerini göstermek için "Dur Sırbistan" sloganıyla her gün 15 dakikalığına yolları trafiğe kapatıyor.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazaya tepki olarak düzenlenen öğrenci gösterileri, ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor. Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesiyle meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülke genelinde süren protestolara dahil olan üniversite, yüksekokul ve lise öğrencileri, tepkilerini göstermek için "Dur Sırbistan" sloganıyla her gün 15 dakikalığına yolları trafiğe kapatıyor.