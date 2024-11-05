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Sırbistan'da Tren İstasyonu Protestoları Sürüyor

Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda meydana gelen çökme sonucu 14 kişinin ölmesi, protestoları tetikledi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 22:57
Sırbistan'da Tren İstasyonu Protestoları Sürüyor

Sırbistan'da Protestolar Arttı

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde, tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 14 kişi nedeniyle protesto düzenlendi. Bu trajik olay, ülke genelinde önemli tepkilere yol açtı.

Protestocuların Talepleri

Başkent Belgrad'ın ardından Novi Sad'da toplanan göstericiler, Özgürlük Bulvarı üzerinden tren istasyonuna yürümek istedi. Ancak polis, kalabalığın istasyona gitmesine engel oldu. Olaylar sırasında bazı protestocular, kamu binalarına kırmızı boya ile yazı yazdı ve içeri girmeye çalıştı. Bu durum üzerine güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Sorumluların Cezalandırılmasını İstediler

Protesto sırasında, Milos Vucevic ile Milan Duric'in istifasını talep eden göstericiler, kazanın sorumlularının tutuklanmasını ve yargılanmasını da istediler. Ayrıca, tren istasyonunda yürütülen inşaat projelerinin belgelerinin uzmanlarca incelenmesini talep ettiler.

Sosyal Medya ile Organize Oldular

Sosyal medya üzerinden organize olan gruplar, daha önce pazar günü Belgrad'da da protesto düzenlemiş ve Goran Vesic’in istifasını istemişti. İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Vesic, gösterilerin ardından Başbakan’a istifasını sunmuştu.

Olayın Ardındaki İhmal İddiaları

Novi Sad’daki tren istasyonunun sundurmasının 1 Kasım'da çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan acı olay için başsağlığı diledi ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini vurguladı. 2021'de yapılan onarımlarda ihmal şüphesi bulunduğu belirtilirken, polis 40’tan fazla kişiyi sorguladı.

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin öldüğü Novi Sad...

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin öldüğü Novi Sad şehrinde protesto düzenlendi.

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin öldüğü Novi Sad...

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin öldüğü Novi Sad şehrinde protesto düzenlendi.

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