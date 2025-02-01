Sırbistan'daki Öğrenci Gösterileri: Siyasi Kriz Derinleşiyor

Sırp Uzmanlar, Öğrenci Gösterilerini Değerlendiriyor

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde, tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan öğrenci gösterileri ülke genelini etkisi altına aldı. "Dur Sırbistan" sloganıyla düzenlenen bu gösteriler, hükümete karşı büyüyen bir tepkinin yansıması oldu.

Uzmanların Değerlendirmeleri

Akademisyen Mladen Mrdalj, gösterilerin uzun süreceğini ve hükümet otoritesine zarar vereceğini öngörmüyordu, ancak bu defa durumun çok daha farklı olduğunu belirtti. Mrdalj, "Hükümet, kendine güvenini kaybederken göstericiler, korkularını aştı. Bu, beklediğimden büyük bir değişim," ifadesini kullandı.

Mrdalj, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in siyasi durumdaki önemine dikkat çekerek, "Başbakan Vucevic, Vucic'in isteğiyle istifa etti. Bu istifanın bir anlamı yok," şeklinde konuştu. Ayrıca, muhalefetin de sorunların çözümünde etkisiz kaldığını vurgulayarak halkın hükümetin tüm talepleri yerine getireceğine odaklandığını söyledi.

Toplumsal Kriz ve Öğrenci Hareketi

Eski Belgrad Üniversitesi Rektörü Ivanka Popovic, kazanın yaşanmaması gerektiğini ve toplumun büyük bir tepki gösterdiğini bildirdi. Öğrencilerin düzenlediği gösterilerin yasalara uygun olduğunu ve herhangi bir siyasi partiye bağlanmadıklarını belirtti. Ancak, hükümetin talepleri dikkate almaması durumunda gösterilerin daha da yayılacağını ifade etti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazaya ilişkin sorumluların cezalandırılması ve kriz öncesi gözaltına alınan akademisyenlerin salıverilmesini talep ediyor. Ayrıca, önceki göstere sırasında yaşanan saldırıların daha büyük eylemlere yol açtığını vurgulamaktadırlar.

Yeni Hükümet ve Erken Seçim Sürecine Yönelik Endişeler

Başbakan Vucevic'in istifası ve bugüne kadar konuyla ilgili atılan adımlar, ülkedeki krizi daha da derinleştirdi. Popovic, "Ya yeni bir hükümet kurulacak ya da erken seçim ilan edilecek. Ancak bu durum krizi derinleştirmekten başka bir işe yaramayacak" diye belirtti.

Öğrenci gösterileri Sırbistan'da hız kesmeyerek devam ederken, yeni hükümetin kurulması için tanınan süre yalnızca 30 gün olarak belirlendi. Ülke genelinde gösteriler, sonuçları merakla beklenen bir duruma dönüştü.