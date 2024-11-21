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Sırbistan'daki Ölümlü Tren Kazası: 11 Kişi Gözaltına Alındı

Sırbistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan tren kazasında 11 kişi, aralarında eski bakan Goran Vesic'in de bulunduğu gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:25
Sırbistan'daki Ölümlü Tren Kazası: 11 Kişi Gözaltına Alındı

Sırbistan'da Ölümlü Tren Kazası: 11 Gözaltı

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım'da meydana gelen ölümlü kazada 15 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından yapılan soruşturma sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında, kaza sonrası istifasını sunan eski İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic de yer alıyor.

Olayın Ardından Gözaltılar Gerçekleşti

Novi Sad Yüksek Savcılığı, 1 Kasım'da yaşanan olayla ilgili olarak mevcut delil ve detayların incelenmesi sonrasında, 21 Kasım'da gözaltıların yapıldığını açıkladı. Ülke medyası, kazanın ardından istifa eden bakan Vesic'in yanı sıra yardımcısı Anita Dimoski ve dün istifa eden Sırbistan Demiryolları Altyapı Genel Müdürü Jelena Tanaskovic'in de bu süreçte gözaltına alındığını bildirdi.

İstifalar ve Kamu Tepkisi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka yaptığı açıklamalarda kazaya ilişkin yeni istifaların beklediğini ifade etmişti. Bu açıklamanın hemen ardından, Tanaskovic'in yanı sıra İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic de istifa etti. Gözaltı süreci, muhalefetin tepkilerine yol açtı ve geçici olarak Novi Sad Adalet Sarayı girişleri çalışanlara kapatıldı.

Protestolar Devam Ediyor

1 Kasım'daki kazada ölenlerin sayısının yüksekliği ve sorumlu kişilerin gözaltına alınmaması, muhalefetin tepkisini çekmişti. Protestolar ise başkent Belgrad ve Novi Sad'da aralıklarla sürüyor. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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