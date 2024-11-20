Sırbistan'daki Tren İstasyonu Kazasına Muhalefet Tepkisi Devam Ediyor

Sırbistan'da Tren Kazası Protestoları Sürüyor

Sırbistan'ın kuzeyinde bulunan Novi Sad'daki tren istasyonunda, 15 kişinin ölümüne yol açan trajik kazaya muhalefetten gelen tepkiler dinmiyor. Bugün, muhalif milletvekilleri, Novi Sad Adalet Sarayı binasına girişleri engellemeye çalıştı.

Protestoların Gözdesi: Adalet Sarayı

Savcılık ve mahkeme salonlarının yer aldığı binanın önünde toplanan muhalif grup, Novi Sad Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlardan oluşuyordu. Ancak, bu grup polis kordonuyla karşı karşıya geldi.

Pek çok milletvekili, kordonu aşarak içeriye girmeyi başarmaya çalışırken, burada da jandarma ekipleri ile bir arbede yaşandı. Yerel medya, Temyiz Mahkemesi Başkanı’nın, içeri giren muhalefet milletvekilleriyle görüşmek istediğini ancak bu talebin reddedildiğini bildirdi.

Gözaltı İtirazları Devam Ediyor

19 gün önceki kazanın ardından henüz hiçbir gözaltının olmaması muhalefetin sert tepkisini çekti. Protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep eden muhalefet, bu durumu güçlü bir şekilde dile getiriyor.

Bir milletvekili, polisle yaşadığı arbede sonrası rahatsızlık geçirdiği bildirilirken, muhalefet dün de Adalet Sarayı'nın girişlerini kapatmış ve polis müdahalesinin ardından dağıldı.

Kaza Sonrası Siyasi Gelişmeler

Novi Sad'da 1 Kasımda meydana gelen kazada 15 birey yaşamını yitirmiş; 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı. Olayın ardından, İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic istifa etmiş, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de yeni istifaların beklendiğini vurgulamıştı.

Protestolar, hem Belgrad hem de Novi Sad'da belirli aralıklarla devam ediyor ve muhalefet, bu süreçte halkın desteğini almayı sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sırbistan'da muhalefet, kuzeydeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kazaya tepki olarak bugün de Novi Sad Adalet Sarayı binasına girişleri engellemeye çalıştı. Sabah savcılık ve mahkeme salonlarının bulunduğu binanın önünde toplanan muhalif milletvekilleri, Novi Sad Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup, polis kordonuyla karşılaştı. Polisle arbede yaşayan birkaç milletvekili kordonu aşarak binaya girerken, burada da jandarma ekipleriyle karşılaştı.

Sırbistan'da muhalefet, kuzeydeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kazaya tepki olarak bugün de Novi Sad Adalet Sarayı binasına girişleri engellemeye çalıştı. Sabah savcılık ve mahkeme salonlarının bulunduğu binanın önünde toplanan muhalif milletvekilleri, Novi Sad Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup, polis kordonuyla karşılaştı. Polisle arbede yaşayan birkaç milletvekili kordonu aşarak binaya girerken, burada da jandarma ekipleriyle karşılaştı.