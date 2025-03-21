Sırbistan'daki Tren İstasyonu Kazasında Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

Novi Sad'daki tren istasyonu kazasında ölü sayısı 16'ya ulaşırken, protestolar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:41
Sırbistan'daki Tren İstasyonu Kazasında Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

Sırbistan'daki Tren Kazasında Can Kaybı Arttı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 1 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen tren istasyonu kazasında ölü sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi. Bugün Belgrad Tıp Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, beton sundurmanın çökmesi sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Vukasin Crncevic, uzun süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Protestolar ve Öğrencilerin Tepkisi

Bu gelişmenin ardından kazada hayatını kaybedenlerin anısına yapılan saygı duruşunun 16 dakika süreceği öğrenildi. Novi Sad'daki kazanın ardından Türkiye genelinde tepki gösteren öğrenciler, "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, belirli aralıklarla protestolar organize etti ve 15 Mart tarihinde Belgrad'da ülkedeki en büyük hükümet karşıtı gösterilerden birini düzenledi. Öğrenciler, kazadaki ölümlerin sorumlularının cezalandırılmasını ve gerekli belgelerin yayımlanmasını talep etti.

Hükümetin Tepkisi ve Öğrencilerin Talepleri

Belgrad'daki gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini ifade etti. Ancak öğrenciler, bu taleplerin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak, ülke genelinde gösterilere devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te Öğrencilere Uzay Yolculuğunu Anlattı
2
Fatih'te İki İETT Otobüsünün Çarpışması Trafiği Olumsuz Etkiledi
3
Siirt'te Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlaması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'ı Bahar ve Kardeşlik Bayramı İlan Etmeye Davet Ediyor
5
Kazakistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor
6
İzlanda'nın Eğitim Bakanı İstifa Etti: 36 Yıl Önceki İlişkisi Şok Yarattı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni haritalar çizenler emellerine ulaşamayacak'

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek