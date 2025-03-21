Sırbistan'daki Tren İstasyonu Kazasında Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

Sırbistan'daki Tren Kazasında Can Kaybı Arttı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 1 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen tren istasyonu kazasında ölü sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi. Bugün Belgrad Tıp Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, beton sundurmanın çökmesi sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Vukasin Crncevic, uzun süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Protestolar ve Öğrencilerin Tepkisi

Bu gelişmenin ardından kazada hayatını kaybedenlerin anısına yapılan saygı duruşunun 16 dakika süreceği öğrenildi. Novi Sad'daki kazanın ardından Türkiye genelinde tepki gösteren öğrenciler, "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, belirli aralıklarla protestolar organize etti ve 15 Mart tarihinde Belgrad'da ülkedeki en büyük hükümet karşıtı gösterilerden birini düzenledi. Öğrenciler, kazadaki ölümlerin sorumlularının cezalandırılmasını ve gerekli belgelerin yayımlanmasını talep etti.

Hükümetin Tepkisi ve Öğrencilerin Talepleri

Belgrad'daki gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini ifade etti. Ancak öğrenciler, bu taleplerin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak, ülke genelinde gösterilere devam ediyor.