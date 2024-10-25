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Sırbistan'ın AB Üyelik Sürecindeki İlerleme

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sırbistan'ın AB'ye katılımında önemli adımlar attığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 18:58
Sırbistan'ın AB Üyelik Sürecindeki İlerleme

Sırbistan'ın Avrupa Birliği Katılım Sürecine Övgü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sırbistan'ın AB'ye katılım sürecindeki başarısını takdir etti. Belgrad ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yapılan ortak basın toplantısında, Sırbistan'ın ilerlemesini ve gereken şartları yerine getirme kapasitesini dile getirdi.

AB ile Sırbistan Arasındaki İlişkilerin Güçlenmesi

Von der Leyen, Sırbistan'ın AB'nin en önemli ticaret ortaklarından biri haline geldiğini belirterek, Balkan ülkelerinin ekonomilerini AB ile entegre etmeyi hedeflediklerini ifade etti. "Sırp şirketleri için belirli sektörleri AB pazarına açmak üzere bazı reformların gerçekleştirilmesi gerekiyor," diyen von der Leyen, Sırbistan'ın reformlar konusundaki başarısını övdü.

Reformlar ve Yatırımlar

AB Komisyonu Başkanı, Sırbistan'ın reform planı çerçevesinde 1,6 milyar avro destek alacağını belirtti. Bu reformların hem AB için hem de Sırp halkı için faydalı olacağına inandığını dile getirdi. Ayrıca, lityum madenciliği gibi önemli projelerde yerel toplumlarla işbirliği yapılacağını vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AB ile olan iletişimlerinin sürekli olduğunu ve AB'nin eleştirilerine açık bir şekilde yanıt verdiklerini aktardı. Vucic, Sırbistan'ın Avrupa yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu belirtti. 2023 yılında AB ile 50 milyar avrodan fazla ikili ticaret hacmine ulaştıklarını kaydederek, altyapı projelerinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Sırbistan, AB üyeliği için gerekli adımları atmaya devam edecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), Balkan turu kapsamında...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), Balkan turu kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) ile görüştü.

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