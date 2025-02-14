Sırbistan'ın Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Sırbistan'ın "Ulusal Günü" ve "Silahlı Kuvvetler Günü", Ankara'da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı. Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen etkinlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay gibi üst düzey yöneticilerle birlikte çok sayıda davetli yer aldı.

Resepsiyonun Başlangıcı ve Açılış Konuşmaları

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sırbistan arasındaki köklü geleneğe dayanan karşılıklı ilişkilerin önemine ve eşsizliğine dikkat çekerek, iki ülke arasında diplomatik bağların 1878 yılında kurulduğunu belirtti.

Büyükelçi Jovanovic, bu yıl diplomatik ilişkilerin 147. yıl dönümünün kutlandığını ifade ederek, Sırbistan'ın Türkiye'deki diplomatik temsilcilik açışı başta olmak üzere önemli bilgiler paylaştı.

Silahlı Kuvvetler Günü ve İkilili İlişkiler

Jovanovic, aynı zamanda Silahlı Kuvvetler Günü'nün de kutlandığını belirterek, "Sırp Silahlı Kuvvetleri, bugün en yüksek standartlarda örgütlenmiş ve donatılmış modern bir Avrupa ordusudur." dedi.

Türkiye'nin EXPO27 Katılımı

Büyükelçi Jovanovic, başkent Belgrad'da "İnsanlık İçin Oyun(lar): Herkes için Spor ve Müzik" temasıyla düzenlenecek EXPO27 İhtisas Sergisine ev sahipliği yapacaklarını müjdeledi. Türkiye'nin bu etkinliğe katılımını teyit eden ilk ülkelerden biri olduğunu belirten Jovanovic, "Bu durum, aramızdaki derin ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerin bir başka güçlü kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Ticaret Hacmi ve Eğitim İşbirliği

Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'te Belgrad'a yapacağı ziyaretin önemine değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 itibarıyla 3,09 milyar avroya ulaşmasının ve ilerleyen yıllarda 5 milyar avroya çıkmasının hedeflendiğini belirtti. Bunun yanı sıra, eğitim işbirliği konusuna da değinen Jovanovic, Belgrad Üniversitesi'ndeki Doğu Bilimleri Bölümü'nün Balkanlar'ın en eskilerinden biri olduğunu vurgulayarak, Ankara ve İstanbul üniversitelerinde Sırp Dili Bölümü'nün açılması yönündeki girişimlerin bir an önce hayata geçirilmesini umut etti.

Konuşmaların ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Sırbistan'ın "Ulusal Günü" ve "Silahlı Kuvvetler Günü", Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic, resepsiyona katılarak konuşma yaptı.

Sırbistan'ın "Ulusal Günü" ve "Silahlı Kuvvetler Günü", Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic, resepsiyona katılarak konuşma yaptı.