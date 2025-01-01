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Sırbistan, İsrail'den 335 Milyon Dolarlık Silah Anlaşması İmzaladı

Sırbistan, Elbit Systems ile 335 milyon dolarlık silah alım anlaşması imzaladı. Anlaşma, insansız hava araçları ve topçu sistemlerini kapsıyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 21:04
Sırbistan, İsrail'den 335 Milyon Dolarlık Silah Anlaşması İmzaladı

Sırbistan'dan Büyük Silah Alımı

Sırbistan, İsrail savunma şirketlerinden Elbit Systems ile toplam değeri 335 milyon dolar olan büyük bir silah alım anlaşması imzaladı. İddialara göre, bu anlaşma çerçevesinde insansız hava araçları ve gelişmiş topçu sistemleri edinilecek.

Detaylar ve Anlaşmanın Kapsamı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sırbistan gelecek 3,5 yıl içerisinde Elbit Systems şirketinden PULS çoklu roketatar ve Hermes tipi insansız hava araçları satın almayı planlıyor.

Elbit Systems Açıklama Yaptı

Elbit Systems, daha önce isim vermeden Avrupa'dan bir ülkeyle anlaştıklarını belirtmişti. Bu gelişme, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından da doğrulanmış durumda. Ulusal basın, Vucic'in İsrail ile yapılan bu silah anlaşmasını doğruladığını ifade ediyor.

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