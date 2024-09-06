Sırbistan-Kosova Sınırında Yol Kapatma Protestoları

Sırbistan'da Sınır Kapama Eylemleri Başlatıldı

Sırbistan, Kosova ile olan sınır geçişlerinde yol kapatma eylemlerine başladı. Sınır kapılarında bir araya gelen kalabalık, talepleri yerine getirilene kadar alanı terk etmeyeceklerini ifade etti.

Ambulans ve Belirli Araçların Geçişine İzin Veriliyor

Jarinje yakınındaki sınır kapısında toplanan grup, sadece ambulans ve Sırbistan plakalı araçların geçişine müsaade ederken, ticari yük taşıyan araçlar ile Kosova vatandaşlarının geçişini durduruyor. Ellerinde bulunan 9 maddelik talep listesi arasında, Kosova polisinin bölgeden çekilmesi ve NATO'nun (KFOR) kontrol sağlaması gibi maddeler yer alıyor. Taleplerin Yerine Getirilmemesi Durumunda Süreklilik

Protestocular, talepleri karşılanmadığı sürece alandan ayrılmayacaklarını belirtiyor. Sayılarının arttığını ve Sırbistan genelinden otobüslerle daha fazla kişi geleceğini ifade ettiler.

Dışişleri Bakanları Konuyla İlgili Görüşmelerde Bulundu

Kosova'nın Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Sırbistan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Priştine’de gerçekleştirilen basın toplantısında, "Sınır noktalarını kapatma tehdidi, hegemonik niyetlerin somut bir kanıtıdır" şeklinde açıklamada bulundu.

Kosova Dışişleri Bakanlığı da Sırbistan üzerinden seyahat edilmemesi konusunda vatandaşlarına uyarıda bulundu. Son dönemde Kosova'nın kuzeyindeki Sırbistan'a ait bazı belediye binaları, Sırbistan Postanesi ve 'Posta Tasarruf Bankası' şubeleri, Kosova yönetimi tarafından kapatıldı.

Ayrıca, Kosova Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesiyle, ülkede nakit ödeme işlemlerinde yalnızca Euro'nun geçerli olduğu bildirilmiştir. Bu durum, Sırp dinarının kullanımını sonlandırmış bulunmaktadır.

Sırbistan'da Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatılırken, sınır kapılarında toplanan kalabalık talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacağını açıkladı. Sırbistan'ın Kosova ile sınır kapılarından birisi olan Jarinje'ye yakın bir yerde toplanan grup, ambulans ve Sırbistan plakalı araçların geçişine izin verirken, ticari mal taşıyan kamyon ve Kosovalıları durduruyor.

Sırbistan'da Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatılırken, sınır kapılarında toplanan kalabalık talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacağını açıkladı. Sırbistan'ın Kosova ile sınır kapılarından birisi olan Jarinje'ye yakın bir yerde toplanan grup, ambulans ve Sırbistan plakalı araçların geçişine izin verirken, ticari mal taşıyan kamyon ve Kosovalıları durduruyor.

Sırbistan'da Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatılırken, sınır kapılarında toplanan kalabalık talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacağını açıkladı. Sırbistan'ın Kosova ile sınır kapılarından birisi olan Jarinje'ye yakın bir yerde toplanan grup, ambulans ve Sırbistan plakalı araçların geçişine izin verirken, ticari mal taşıyan kamyon ve Kosovalıları durduruyor.

Sırbistan'da Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatılırken, sınır kapılarında toplanan kalabalık talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacağını açıkladı. Sırbistan'ın Kosova ile sınır kapılarından birisi olan Jarinje'ye yakın bir yerde toplanan grup, ambulans ve Sırbistan plakalı araçların geçişine izin verirken, ticari mal taşıyan kamyon ve Kosovalıları durduruyor.

Sırbistan'da Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatılırken, sınır kapılarında toplanan kalabalık talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacağını açıkladı. Sırbistan'ın Kosova ile sınır kapılarından birisi olan Jarinje'ye yakın bir yerde toplanan grup, ambulans ve Sırbistan plakalı araçların geçişine izin verirken, ticari mal taşıyan kamyon ve Kosovalıları durduruyor.

Sırbistan'da Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatılırken, sınır kapılarında toplanan kalabalık talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacağını açıkladı. Sırbistan'ın Kosova ile sınır kapılarından birisi olan Jarinje'ye yakın bir yerde toplanan grup, ambulans ve Sırbistan plakalı araçların geçişine izin verirken, ticari mal taşıyan kamyon ve Kosovalıları durduruyor.