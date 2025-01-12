Sırbistan, Trump ve Putin Görüşmesine Ev Sahipliği Yapmak İstiyor

Sırbistan, Trump ve Putin Görüşmesine Ev Sahipliği Yapma İsteğinde Bulundu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye ülkesinin ev sahipliği yapmak istediğini duyurdu.

Vucic'ten Açıklamalar

Vucic, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Trump'ın Putin ile görüşme ayarladığını belirtti. Sözlerine şöyle devam etti: "Trump, seçim döneminde Avrupa'daki en büyük desteği Sırbistan'dan gördü. Putin de Sırbistan'da oldukça popüler."

Ayrıca, Trump yönetimiyle gerçekleştireceği görüşmelere dikkat çeken Vucic, "Sırbistan, Trump ve Putin arasında gerçekleşecek görüşmeye ev sahipliği yapmakta istekli. Son derece hazırlıklıyız ve iki liderin güvenliğini de garanti ediyoruz," şeklinde konuştu.

Azerbaycan ile İlişkiler

Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmelere atıfta bulunarak, "Azerbaycan bizim en büyük dostlarımızdan. Bazı ülkeler belirli dönem gaz alamayacak ancak Azerbaycan Sırbistan'a gaz vermeye devam edecek. Bu, ülkemiz ve halkımız için büyük bir karar," dedi.