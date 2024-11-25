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Sırbistan Ulusal Meclisi'nde Tren Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü

Sırbistan Meclisi'nde 15 kişinin öldüğü tren kazası nedeniyle muhalefet ve iktidar arasında kavga çıktı. Pankartlar açıldı, itiş kakış yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:41
Sırbistan Ulusal Meclisi'nde Tren Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü

Sırbistan Ulusal Meclisi'nde Kavga Çıktı

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da meydana gelen ve 15 kişinin ölümüne yol açan tren kazası sonrası Ulusal Meclis'te gergin anlar yaşandı. 1 Kasım'da yaşanan trajik olayla ilgili tartışmalar, muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga ile sonuçlandı.

Kaza ile İlgili İddialar Meclis Oturumuna Taşındı

Meclis Başkanı Ana Brnabic yönetimindeki oturumda, Başbakan Milos Vucevic ve bakanların salona girmesiyle muhalefet milletvekilleri protesto amacıyla "Elleriniz kanlı" ve "Yolsuzluk öldürür" yazılı pankartlar açtı. Bu duruma iktidar partisi de sert bir yanıt vererek "Sarı çete, yolsuzluk ve hırsızlık sizin ikinci adınız" pankartı ile karşılık verdi. Bu karşılıklı açılan pankartlar, iki grup arasında sözlü tartışmaya yol açtı.

Sözlü tartışmanın ardından itiş kakış yaşandı ve milletvekilleri birbirlerine su fırlattı. Brnabic, oturuma ara vererek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Televizyon yayını ara verilirken, süre zarfında milletvekillerinin kavga ettiği bildirildi. Brnabic ve diğer milletvekillerinin müdahalesiyle olaylar sona erdi.

Ölümlü Kaza ve Sonrası

Novi Sad'daki tren istasyonu kazasında, beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı kurtulan 2 kişinin durumu ciddiyetini koruduğu ifade edilmişti. Kazanın ardından İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etti.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Vesic'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 2021 yılında istasyonda yapılan onarım çalışmalarında hata yapıldığı iddiaları gündemde olurken, polisin konu hakkında 71 kişiyi sorguladığı bildirildi.

Protesto Gösterileri ve Tepkiler

Kazaya tepki olarak, başkent Belgrad'da başlayan protestolar, 5 Kasım'da Novi Sad'da binlerce kişinin katılımıyla devam etti. Gösteri esnasında bazı grupların kamu binalarına saldırması üzerine polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı. Muhalefetin destek verdiği protestolar ise Belgrad ve Novi Sad'da belirli aralıklarla sürmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan 1...

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan 1 Kasım'daki kaza nedeniyle Sırbistan Ulusal Meclisinde muhalefet ile iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan 1...

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan 1 Kasım'daki kaza nedeniyle Sırbistan Ulusal Meclisinde muhalefet ile iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı.

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