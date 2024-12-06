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Şirin Pancaroğlu, Washington Büyükelçiliği'nde Muhteşem Performans Sergiledi

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Washington'da Türk müziğini tanıtmak için sahneye çıktı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:53
Şirin Pancaroğlu, Washington Büyükelçiliği'nde Muhteşem Performans Sergiledi

Şirin Pancaroğlu'dan Unutulmaz Bir Konser

Türkiye'nin önde gelen arp sanatçılarından Şirin Pancaroğlu, Washington Türkiye Büyükelçiliği Konutu'nda etkileyici bir konser gerçekleştirdi. Bu özel etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Türk Arpı Projesi" kapsamında düzenlendi.

Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkusu

Konser, Dünya Türk Kahvesi Günü kutlamaları çerçevesinde Büyükelçi Sedat Önal ve eşi Figen Önal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Pancaroğlu, bu etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, mezuniyetinden sonraki ilk konserini "müzik tarihinin yönünü değiştiren" bu rezidans salonunda vermesinin kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Türk Müzik Geleneğinin Tanıtımı

Pancaroğlu, Türk müziği geleneğini arp çalgısı aracılığıyla dünyaya tanıtmak amacıyla Washington'a geldiğini belirtti. Proje kapsamında bu yıl 12 ülkeyi ziyaret edeceğini açıklayan sanatçı, dünya genelinden arp sanatçılarını Türk müziğiyle tanıştırmak için nota yayınları hazırladığını aktardı.

Tarihin İzlerinden Gelen Çeng

"Çeng" adı verilen ve Mezopotamya kökenli bu nadir enstrüman ile 2008'den bu yana çalışmalar yaptığını vurgulayan Pancaroğlu, müziğini uluslararası alanda tanıtmanın "güzel bir erdem" olduğunu dile getirdi. Tarihi belgelerde yer alan bu enstrümanın şu ana kadar 5 prototipinin üretildiğini, ancak tamamlanmamış projeye destek arayışlarının devam ettiğini ifade etti.

Pancaroğlu, "Olmayan bir çalgıyı yeniden üreterek çalışmalar yapmayı, bir çeşit müzik arkeolojisi olarak nitelendiriyorum. Bu serüven, Türk müziğiyle olan tanışmamı sağladı." şeklinde konuştu.

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