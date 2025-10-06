Sirkeci'de arabalı vapur iskeleye çarptı: Gemi kurtarıldı, yaralanma yok

Harem-Sirkeci seferindeki arabalı vapur, Sirkeci'de demirli vapura ve iskeleye çarptı. Gemi kurtarıldı; iskelede hasar var, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:45
Sirkeci'de arabalı vapur iskeleye çarptı: Gemi kurtarıldı, yaralanma yok

Sirkeci'de arabalı vapur iskeleye çarptı

GÜNCELLEME: Geminin kurtarıldığı bilgisi ve detaylar eklendi.

Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura çarptı, ardından iskeleye çarparak durdu.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iskeleye çarpan vapuru kurtararak iskeleye demirledi.

Hasar ve can kaybı

Kazada iskelede hasar meydana geldi. Yaralanan olmadı.

Görüntüler

Kaza, vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de silahlı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı
2
Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması
3
Ankara Keçiören'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — 2 Zanlı Yakalandı
4
Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor
5
Adana'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Gana'da M Çiçeği Salgınına Karşı 20 Bin Doz Aşı Kampanyası
7
CHP'li Otobüs Şoförü Gökhan Gülyurt, 'Dur' İhtarına Uymamak Suçlamasıyla Hakim Karşısında

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza