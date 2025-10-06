Sirkeci'de arabalı vapur iskeleye çarptı: Gemi kurtarıldı, yaralanma yok

Sirkeci'de arabalı vapur iskeleye çarptı
GÜNCELLEME: Geminin kurtarıldığı bilgisi ve detaylar eklendi.
Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura çarptı, ardından iskeleye çarparak durdu.
Müdahale ve kurtarma çalışmaları
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iskeleye çarpan vapuru kurtararak iskeleye demirledi.
Hasar ve can kaybı
Kazada iskelede hasar meydana geldi. Yaralanan olmadı.
Görüntüler
Kaza, vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.