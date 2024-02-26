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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem açılışı gerçekleşti

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nın 15 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:32
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem açılışı gerçekleşti

İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını koruyan, aynı zamanda kent içi ulaşımını geliştiren ve çevreci bir proje olan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 5 yıl boyunca atıl duran bu hattı yeniden canlandırdıklarını, Sirkeci’den Kazlıçeşme’ye kadar olan bölgedeki yıkık dökük binaları ve surları da restore edeceklerini söyledi. 

5 YIL BOŞA GEÇTİ

İstanbul’un en köklü raylı sistemlerinden biri olan Kazlıçeşme-Sirkeci hattı, yeni nesil ulaşım projesiyle yeniden hayat buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 

“5 yıl boşa geçti. Niye birşey yapılmadı, yapamazlar. Yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den geldiğimiz noktaya kadar tüm binalar yıkık dökük. Surlar yıkık. İşte bunları da yine inşallah biz yapacağız. Bugün amacımızı gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz” dedi.

31 MART ÇAĞRISINDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen açılış konuşmasında, 30 yıllık süreçte karşılaştıkları zorlukları, başarıları ve hedefleri anlattı. Erdoğan, Marmaray gibi vizyon projelerinin kendileri tarafından yapıldığını, CHP’nin ise İstanbul’u mahvettiğini iddia etti. Erdoğan, “31 Mart’ta bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız?” diye sorarak vatandaşlardan destek istedi. Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çektiği noktalardan biri de çalışmalarında karşılaştıkları engeller oldu. Erdoğan açıklamasında:

"Tek tek saymaya kalksak saatler sürecek sayısız engelle karşılaştık. Tüm bunlara rağmen ülke ve millete hizmetten sapmadık. Bugün geriye doğru şöyle baktığımızda Fatih'in emaneti olan bu aziz şehirde değil vatan toprağının her bir karışında eserimizin mührü olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İLK SÜRÜŞ DENEMESİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

İstanbul’da Sirkeci ile Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik raylı sistem hattı, bugün yapılan törenle hizmete girdi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda siyasi isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde vatmanlık yaparak hattın ilk seferini yaptı. Daha sonra tören alanına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nın 15 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

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