Şırnak Cizre'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Bozalan köyünde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:44
Kaza Ayrıntıları

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 8 kişi yaralandı.

H.T. yönetimindeki 49 AAD 979 plakalı kamyonet, Bozalan köyünde İ.A. yönetimindeki 80 GZ 800 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonetteki sürücü ile M.T., R.D., H.D., G.N. ile otomobildeki İ.A., C.A. ve 4 yaşındaki M.A. yaralandı.

Müdahale ve Tedavi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

