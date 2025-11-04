Şırnak Kumçatı'da Park Halindeki İki Araç Alev Aldı

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde gece 02.30'da park halindeki plakası öğrenilemeyen iki araçta yangın çıktı; itfaiye ve jandarma müdahale etti, kundaklama ihtimali araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:33
Şırnak Kumçatı'da Park Halindeki İki Araç Alev Aldı

Şırnak Kumçatı'da Park Halindeki İki Araç Alev Aldı

Olayın Detayları

Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde, park halindeki iki araçta gece yarısı yangın çıktı. Plakaları öğrenilemeyen araçta, park halindeyken gece saat 02.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki diğer araca da sıçradı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Jandarma ekipleri, araçların kundaklama sonucu yanma ihtimaline karşı geniş çaplı inceleme yaptı.

ŞIRNAK’IN KUMÇATI BELDESİ’NDE, YBO ORTAOKUL LOJMANLARI ÖNÜNDE PARK HALİNDE BULUNAN 2 ARAÇTA GECE...

ŞIRNAK’IN KUMÇATI BELDESİ’NDE, YBO ORTAOKUL LOJMANLARI ÖNÜNDE PARK HALİNDE BULUNAN 2 ARAÇTA GECE YARASINDA BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

ŞIRNAK’IN KUMÇATI BELDESİ’NDE, YBO ORTAOKUL LOJMANLARI ÖNÜNDE PARK HALİNDE BULUNAN 2 ARAÇTA GECE...

İLGİLİ HABERLER

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
4
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
5
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek
6
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı
7
Kütahya Şeyhler Köyü'nde Yangın: 2 Ev ve 1 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor