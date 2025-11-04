Şırnak Kumçatı'da Park Halindeki İki Araç Alev Aldı

Olayın Detayları

Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde, park halindeki iki araçta gece yarısı yangın çıktı. Plakaları öğrenilemeyen araçta, park halindeyken gece saat 02.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki diğer araca da sıçradı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Jandarma ekipleri, araçların kundaklama sonucu yanma ihtimaline karşı geniş çaplı inceleme yaptı.

