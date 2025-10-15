Şırnak Silopi'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

Şırnak Silopi'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
Kaza yerinde müdahale ve hastaneye sevk
Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Berhan S.'nin kullandığı motosiklet, İpekyolu Caddesi Ahmet Kaya Parkı Kavşağı'nda, M.O. idaresindeki 27 AHK 908 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.