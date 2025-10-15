Şırnak Silopi'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

İpekyolu Caddesi Ahmet Kaya Parkı Kavşağı'nda motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 17:46
Şırnak Silopi'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

Şırnak Silopi'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kaza yerinde müdahale ve hastaneye sevk

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Berhan S.'nin kullandığı motosiklet, İpekyolu Caddesi Ahmet Kaya Parkı Kavşağı'nda, M.O. idaresindeki 27 AHK 908 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır...

İLGİLİ HABERLER

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da 'İzlemek Yetmez' etkinliği sürüyor: Gazze için bağış ve canlı bağlantılar
2
Bursa Nilüfer'de İşletme Müdürüne Silahlı Saldırı: E.Ç. Ağır Yaralandı
3
Çorum'da Beyaz Baston Zinciri Farkındalık Yürüyüşü: Ulaşım Sorunlarına Vurgu
4
Adana'da ters yönde giden sürücüye 46 bin 621 lira ceza
5
Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı
6
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
7
Mersin'de Akbelen Bulvarı'nda Kaza: 33 AZT 094 Plakalı Otomobil Direklere Çarptı, Sürücü Yaralandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor