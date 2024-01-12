Şırnak'ta 12 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Beytüşşebap'ta dün akşamdan beri yağan kar, 12 köy yolunu kapattı. Ulaşımın mümkün olmadığı yollarda kar kalınlığı artıyor.

Şırnak'ta 12 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı, hayatı felç etti. Bazı köy yollarının kapanmasıyla ulaşımda sorun yaşayan vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını bekliyor. 

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ŞIRNAK'TA 10 KÖY YOLU KAPANDI

12 köy yolunu kapatan kar yağışı nedeniyle ekipler, seferber oldu. İl Özel İdaresi, yerleşim birimlerinin ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

kar-esareti

İlçede kar kalınlığı 1 metreyi geçen yüksek yerlerde, belediye ekipleri karı kürüyor ve temizliyor. Vatandaşlar da evlerinin ve iş yerlerinin önündeki, araçlarının üzerindeki karları atıyor.

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