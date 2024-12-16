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Şırnak'ta 2. Kitap Günleri Coşkuyla Başladı

Şırnak’ta düzenlenen 2. Kitap Günleri, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kapılarını açtı. Etkinlik 21 Aralık'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:41
Şırnak'ta 2. Kitap Günleri Coşkuyla Başladı

Şırnak'ta 2. Kitap Günleri Coşkuyla Başladı

Şırnak'ta ikincisi düzenlenen "Kitap Günleri" etkinliği, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür ile Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda "İnsan kitap okudukça güzelleşir" temasıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali Birol Ekici, Türkiye'nin kalkınmasının çalışmak ve kitap okumakla mümkün olacağını ifade etti. Eğitim ve kalkınma için birlikte çalışmanın önemine vurgu yapan Ekici, "Burada çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendireceğim. Çok kitap okuyalım," şeklinde konuştu.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, okuma alışkanlığında seçici olunması gerektiğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise kitabın, bireyin kendini aşmasında ve geçmişi tanımasında en büyük kaynak olduğunu vurguladı. Çandıroğlu, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlayabilmek için kitaplar en büyük malzemedir. Bu tür organizasyonlar, kitaplardan faydalanmamız için önemlidir," dedi.

Vali Ekici ve beraberindekiler, açılış konuşmalarının ardından stantları gezerek bazı öğrencilere kitap hediye etti. Etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, çeşitli kurumların temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

22 yayınevine ait yaklaşık 73 bin kitabın sergilendiği Kitap Günleri, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Şırnak'ta ikincisi düzenlenen "Kitap Günleri" başladı. Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile...

Şırnak'ta ikincisi düzenlenen "Kitap Günleri" başladı. Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda, "İnsan kitap okudukça güzelleşir" temasıyla düzenlenen "2. Şırnak Kitap Günleri" etkinliğinin açılışı yapıldı.

Şırnak'ta ikincisi düzenlenen "Kitap Günleri" başladı. Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile...

Şırnak'ta ikincisi düzenlenen "Kitap Günleri" başladı. Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda, "İnsan kitap okudukça güzelleşir" temasıyla düzenlenen "2. Şırnak Kitap Günleri" etkinliğinin açılışı yapıldı.

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