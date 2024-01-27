Şırnak'ta 26 silah ve mühimmat ile yakalanan şüpheliler tutuklandı

Şırnak'ta bir işletmede yapılan baskında, 26 adet silah ve çok miktarda cephane ele geçirildi. Başka bir ilden silah ve cephane getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, iş yeri sahibi A.S. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta 26 silah ve mühimmat ile yakalanan şüpheliler tutuklandı
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Şırnak'ta bir işletmede gerçekleştirilen baskında, 26 adet silah ve çok miktarda cephane bulundu. Valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, başka bir ilden silah ve cephane getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Bir işletmede yapılan baskında, 26 adet silah, 3 bin 79 adet mermi, 17 adet otomatik tüfek parçası, 16 adet silah tetiği, 10 adet alev saklayıcı, 3 adet namlu uzatma, 58 adet tüfek şarjörü, 18 adet tabanca şarjörü, 7 adet silah sapı ve 25 adet silah kundağı bulundu. İş yeri sahibi olan A.S. isimli şüpheli, emniyette alınan ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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