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Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Şırnak'ta, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 101 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:41
Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Şırnak'ta Fener Alayı coşkusu

Şırnak’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Valilik organizasyonuyla muhteşem bir fener alayı düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Etkinlikte, Ömer Kabak Meydanı’nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

101 Metre Uzunluğunda Türk Bayrağı

Yürüyüş sırasında, 101 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı taşındı. Güzergah üzerinde, polis araçlarının sirenleri eşliğinde vatandaşlar bayraklarıyla korteje katıldı.

Atatürk ve Cumhuriyet Temalı Aydınlatmalar

Etkinlikte ayrıca, binalara Atatürk’ün, Türk bayrağının ve Cumhuriyet’in 101. yılına özel siluetlerin yansıtılması, katılımcılarda duygusal anlar yaşattı.

Programa Katılan İsimler

Programa Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve birçok üst düzey yetkili de katıldı.

Şırnak'ta Valilik organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı...

Şırnak'ta Valilik organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi. Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Şırnak'ta Valilik organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı...

Şırnak'ta Valilik organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi. Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

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