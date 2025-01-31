Şırnak'ta 375 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Ge geçirildi

Şırnak'ta Narkokapan-11 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen Narkokapan-11 operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Şüpheliler Suçüstü Yakaladı

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklamaya çalışan 2 şüphelinin, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandığını belirtti.

Uyuşturucuyla Mücadelede Başarılar

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2024 yılı kapsamında yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında toplamda 4 ton 45 kilogram metamfetaminın ele geçirildiğini vurgulayan Yerlikaya,

"Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.