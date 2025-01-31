DOLAR
35,86 -0,22%
EURO
37,25 0,19%
ALTIN
3.224 -0,3%
BITCOIN
3.743.579,28 0,75%

Şırnak'ta 375 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Ge geçirildi

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 08:10
Şırnak'ta 375 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Ge geçirildi

Şırnak'ta Narkokapan-11 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen Narkokapan-11 operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Şüpheliler Suçüstü Yakaladı

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklamaya çalışan 2 şüphelinin, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandığını belirtti.

Uyuşturucuyla Mücadelede Başarılar

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2024 yılı kapsamında yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında toplamda 4 ton 45 kilogram metamfetaminın ele geçirildiğini vurgulayan Yerlikaya,

"Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta 375 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Ge geçirildi
2
Çankırı'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Kocaeli'de Feci Kaza: 2'si Ağır 7 Yaralı
4
Gündem Özeti: 10 Ekim 2024
5
Yalova'da Şebeke Suyunda Köpüklenme Üzerine İlk Analiz Raporu Yayınlandı
6
Libya Ekonomi Bakanı Huveyc, Türk İş İnsanlarıyla Yatırımlar Üzerine Görüştü

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!