Şırnak'ta 9 şehit için ilk tören düzenlendi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çatışmada şehit düşen 9 asker için Şırnak'ta tören yapıldı. Törene, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Ahmet Köroğlu, Serkan Sayin ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Erler Kemal Batur, Emrullah Gülmez ve Müslüm Özdemir, İstihkam Sözleşmeli Erler Muhammed Tunahan Evcin ve Murat Atar'ın aileleri, yakınları ve askeri yetkililer katıldı. Törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.





Şırnak'ta düzenlenen törende şehit olan 9 askerin cenazeleri, memleketlerine gönderilmek üzere uğurlandı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi. Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen Aksaray'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu Giresun'a, Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayin Adıyaman'a götürüldü.





Şırnak'ta teröristlerle çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün Gaziantep'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur Niğde'ye, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin Eskişehir'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Erler Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez Kahramanmaraş'a, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ise Ordu'ya gönderildi. Şehitlerin cenazeleri, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan helikopterlerle taşındı.





ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SAMET ASLAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİ AMASYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi, Amasya'nın Taşova ilçesindeki baba ocağına getirildi. Şehit Aslan, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Şehidin cenazesi, Taşova Devlet Hastanesi'ndeki morgdan alındıktan sonra Çakırsu köyüne götürüldü. Şehidin ailesi, babaevinde şehidin naaşına sarılarak helallik istedi.

Şehidin ailesi, evlerine gelen taziye ziyaretçilerini kabul etti. Baba İbrahim ve anne Havva Aslan ile kardeşler, şehidin naaşını son kez görerek helallik istedi.

Şehidin naaşı, köy camisinde öğlen namazına müteakip İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazının sonrasında şehidin cenazesi, askerlerin ve vatandaşların omuzlarında köy mezarlığına götürüldü ve burada toprağa verildi.

Şehidin ailesi ve yakınları, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti ve CHP Amasya milletvekilleri, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik ve çok sayıda vatandaş törene katıldı.