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Şırnak'ta Amatör Spor Haftası Coşkuyla Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Şırnak, Amatör Spor Haftası açılışında sporun destekleneceği vurgulandı. Vali Ekici, gençleri spora yönlendireceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:44
Şırnak'ta Amatör Spor Haftası Coşkuyla Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Amatör Spor Haftası Açılış Töreni Şırnak'ta Yapıldı

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla bir açılış töreni gerçekleştirildi. Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenirken, Vali Birol Ekici önemli mesajlar verdi.

Spora Destek Vurgusu

Vali Ekici, amatör kulüplere ve sporculara destek sürecinin başlayacağını açıkladı. Yeni görevine başladığı kentte spora destek vermenin önceliği olduğunu belirten Ekici, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup spora yönlendireceklerini ifade etti.

Amatör Sporların Önemi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Şırnak'ta sporun gelişmesindeki en büyük katkının amatör sporlar olduğuna dikkat çekti. Ayar, amatör ruhun sporda başarının temelini oluşturduğunu belirtti.

“Spor, gençlerimizi ve toplumumuzu geleceğe hazırlayan temel öğelerden biridir. Bu hafta yapacağımız bütün etkinliklere 7'den 70'e herkesi davet ediyoruz. Sporla buluşalım.”

Şırnak, Sporla Anılan Bir Kent Oluyor

Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç da yaptığı konuşmada, Şırnak'ın artık sporla anılan bir şehir olduğunu vurgulayarak bu imajı sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Törende, Vali Ekici sıradaki sporcularla sohbet etti. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, çeşitli kurum temsilcileri ve diğer ilgililerin katılımı dikkat çekti.

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3)...

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3)...

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3)...

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3)...

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3)...

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3)...

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3)...

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3)...

Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Vali Birol Ekici (sağ 3) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

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