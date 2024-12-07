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Şırnak'ta Anadolu Opera ve Bale Festivali: Şehr-i Nuh Konseri Büyük İlgi Gördü

1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, Şırnak'ta düzenlenen Şehr-i Nuh konseriyle müzikseverleri buluşturdu. Konserde Anadolu'nun türkülerine yer verildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 23:45
Şırnak'ta Anadolu Opera ve Bale Festivali: Şehr-i Nuh Konseri Büyük İlgi Gördü

Şırnak, Anadolu Opera ve Bale Festivali'ne Ev Sahipliği Yaptı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, Şırnak'ta gerçekleştirilen Şehr-i Nuh konseriyle başladı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, birçok sanatçı ve devlet büyükleri katıldı.

Bakan Yardımcısının Açılış Konuşması

Festival, Şırnak Valiliği ve Şırnak Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenirken, ilk konser Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde verildi. Konserin açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sanatın ve kültürün önemine değindi. Mumcu, "Bir milletin ruhunu güçlendiren sanat ve kültürdür" ifadelerini kullandı.

Festivalin Önemi ve Amacı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, bu festivalle sanatın Anadolu'nun her köşesine ulaşacağını vurgulayarak, "Opera ve bale yalnızca belirli kesimlere hitap eder" önyargısını kırmak istediklerini belirtti. Festivalin, yıllarca süren zengin kültürel hikayeleri ve ezgileri halka tanıtma amacı taşıdığını ifade etti.

Canlı Performans ve Dinleyici Etkileşimi

Açılış konuşmalarının ardından, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü saz sanatçıları ve usta Türk sanat müziği sanatçısı Suat Kılıç tarafından çeşitli eserler seslendirildi. Konserde, Nilgün Kızılcı ve Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları da yer aldı. Şahane bir atmosferde, sanatseverler birlikte türküler söyledi.

Şırnak'ın Sanat Başkenti Olma Vizyonu

Konserin ardından konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak'ın sadece petrol değil, sanatın da başkenti olacağını söyledi. Ekici, halkın sevgi ve kardeşlik türkülerini bir arada söylediklerini belirtirken, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

Kültür Sanat Üzerine Vurgular

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da etkinliğin Şırnak halkında yarattığı coşkuyu paylaştı. Yarka, kültür sanat etkinliklerinin tekrarlanmasının önemli olduğunu ve halkın bu tür buluşmalara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Şırnak Valiliği ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla başladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, programda konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Şırnak Valiliği ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla başladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, programda konuştu.

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